Este miércoles 15 de abril Unión celebró su 113º aniversario y lo hizo de una manera especial ya que, por la cuarentena impuesta en argentina por la pandemia del coronavirus, se vivió sin los habituales festejos multitudinarios. De todas maneras, mantuvo su pasión en las redes sociales, vía permanente de comunicación, donde el hincha festejó a su manera, con publicaciones emotivas y llena de candor. Sin embargo, hubo un hecho que generó polémica entre la misma gente del club: el uso de pirotecnia.



• LEER MÁS: Reviví el programa especial de Unión por los 113 años

Justamente pasadas las 12, comenzaron a verse destellos en la sede del club, algo que generó todavía más fervor. Incluso en la ciudad fue el pie para los cánticos y las típicas entonaciones. Sin embargo, también fue un llamado de alerta. En este caso, la policía detuvo a un simpatizante de Unión, perteneciente a la Agrupación Peñas Unidas, por tirar fuegos artificiales.

• LEER MÁS: Jugadores y exjugadores saludaron a Unión por sus 113 años

Por esto, continúa la investigación para determinar quiénes estuvieron involucrados también en el hecho. No solo por quebrar una ley instaurada en 2019 y por viola el aislamiento preventivo y obligatorio. Está claro que para muchos Unión es un sentimiento que aflora en cada momento y no ven la hora que vuela el fútbol para disfrutarlo. Pero no se tienen algunas cosas, bajándole relevancia a temas de mucha importancia y de tamaña magnitud.

• LEER MÁS: Conmebol y el saludo especial a Unión en su cumpleaños

Será cuestión de ver cómo sigue esta historia, ya que en algunos aspectos elevó los ánimos y en otros el malestar y la crítica de otros fanáticos. Por el momento desde el club no se pronunciaron al respecto.