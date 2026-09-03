Giaccone y su gran presente en Unión: "Me siento preparado"

Emilio Giaccone, volante de 21 años, nacido en San Martín de las Escobas, se consolidó como titular en Unión, y contó cómo vive este momento.

Emilio Giaccone atraviesa uno de esos momentos que durante años soñó con alcanzar. El volante central de 21 años irrumpió en Primera División de Unión de la mano de Leonardo Madelón y, ante la lesión de Joaquín Mosqueira, recibió la oportunidad de ser titular.

Lejos de sentir el peso de la responsabilidad, respondió con actuaciones que ilusionan.

El mediocampista ya había dado señales durante su gran paso por Reserva y también había tenido una muy buena pretemporada, pero ahora consiguió lo que tanto esperaba: continuidad en la máxima categoría. En diálogo con Unión Play, Giaccone contó sus sensaciones, repasó su recorrido y habló de la importancia que tiene para él representar a un pueblo que sigue cada uno de sus pasos.

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"Estoy muy contento. Lo venía esperando hace mucho tiempo. Me tocó debutar y después tuve un tiempo en el que no tuve los minutos que esperaba, pero creo que ahora me agarra en un momento de maduración, donde me siento preparado", reconoció.

Un puesto con historia en Unión

Giaccone ocupa una posición que en los últimos años tuvo varios nombres importantes surgidos de las inferiores de Unión. Por allí pasaron jugadores como Juan Ignacio Nardoni, Mauro Pittón y otros futbolistas que dejaron su huella, una responsabilidad que el joven volante asume con naturalidad.

"Desde que estoy en el club salieron muchos jugadores en esa posición. Intento mirarlos, hacer un poco de eso y llevarlo a la cancha", explicó.

Su sociedad en el mediocampo con Lucas Menossi también aparece como una de las claves del funcionamiento que pretende Madelón. El entrenador busca que ambos puedan complementarse, repartiendo funciones según el desarrollo de cada jugada.

"Me siento cómodo de las dos maneras. Creo que soy un poco de las dos cosas. Me gusta el orden, jugar simple, estar ordenado, y después sin pelota ser agresivo y ocupar bien los espacios", describió Giaccone.

El volante también contó que con Menossi mantiene un diálogo constante para entender cómo repartirse el terreno: "Vamos charlando. Los dos vamos haciendo un poquito de todo. Depende del lado también de cómo nos encuentre la jugada".

El salto de Reserva a Primera de Unión

La adaptación al fútbol profesional fue otro de los temas que abordó el mediocampista. Y si bien ya acumuló varios partidos, reconoció que existen diferencias importantes respecto de lo que vivía en Reserva.

"Por ahí me sorprendió la técnica y la calidad que hay. No se pierde tanto la pelota y tenés que ser paciente, esperar el momento para ir a sacar una pelota. Y después están las presiones, porque por ahí no tenés tanto tiempo", explicó.

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Por eso, uno de los aspectos que más tuvo que trabajar fue la velocidad para tomar decisiones.

"Tenés que ver antes", resumió Giaccone, quien también admitió que la comunicación con sus compañeros cambia considerablemente en Primera. "Al principio me costó un poco, pero una vez que vas entrando en partido ya no te saca de contexto".

De una prueba en su pueblo a Primera

La historia de Giaccone con Unión comenzó lejos de Santa Fe. Fue Marcelo Aranda quien lo captó en una prueba realizada en San Martín de las Escobas, cuando todavía era un chico.

"En una prueba en mi pueblo, Marcelo Aranda me captó. Creo que fue en 2016", recordó.

Antes de llegar al club, su relación con la pelota había comenzado prácticamente desde que era un niño. Su papá fue quien lo acercó al fútbol y, después de atravesar las primeras experiencias en su localidad, llegó el momento de dar el salto.

"De chico, mi viejo creo que a los cuatro o cinco años me llevó al club de mi pueblo. Después arranqué con el fútbol y fui a la escuelita", contó.

También tuvo un paso por ADIUR de Rosario, mientras continuaba entrenándose en su localidad, hasta que aquella prueba terminó abriéndole las puertas de Unión.

Desde entonces, recorrió todas las etapas formativas hasta llegar a Reserva y finalmente dar el salto que esperaba.

La experiencia en la Selección Sub 20

Otro capítulo importante de su formación fue su convocatoria a la Selección Argentina Sub 20, experiencia que Giaccone recordó con especial cariño.

"Me sentí muy bien. Los chicos estaban en equipos grandes, pero la verdad que fue diez puntos. Pasé una semana hermosa", relató.

Emilio Giaccone se afianzó en la Primera División de Unión a base de buenos rendimientos.

La experiencia tuvo un agregado todavía más especial: participó de un amistoso frente a la Selección mayor en Brasilia.

"Yo no me lo esperaba. Fue de la nada y la verdad que traté de aprovecharlo", contó sobre aquel momento que compartió con futbolistas de la Selección.

Un referente cerca para aprender

Giaccone también habló de los jugadores en los que se fija para seguir creciendo. Entre ellos mencionó a Enzo Pérez, por diferentes características que intenta incorporar a su juego.

"En un poco de Paredes, ahora que está acá. Me gusta cómo juega y también cómo juega sin pelota, es agresivo", señaló.

Pero además tiene un referente privilegiado dentro del propio plantel de Unión: Ignacio Malcorra. El experimentado mediocampista y especialista en pelota parada es alguien de quien busca aprender.

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Incluso contó entre risas que todavía no consiguió aprovechar una de las especialidades de Malcorra: los tiros libres.

"Hay que aprender, hay que aprovechar", bromeó sobre la posibilidad de compartir entrenamiento con uno de los grandes especialistas del fútbol argentino.

San Martín de las Escobas, siempre presente

A pesar de que su vida deportiva transcurre en Santa Fe, Giaccone no se olvida de sus raíces. Cada vez que vuelve a San Martín de las Escobas, el reconocimiento de sus vecinos se hace inevitable. "Me preguntan cómo es jugar, cómo es entrar a una cancha", contó.

Pero además intenta convertirse en un ejemplo para los chicos que tienen el mismo sueño que él alguna vez tuvo.

"Siempre les trato de decir que vengan, que intenten, que si su sueño es jugar al fútbol no lo dejen de intentar. Acá se van a encontrar con gente que los va a ayudar", remarcó.

Y dejó una frase que resume buena parte de su historia: "La distancia o estar en un pueblo no es un impedimento".

Giaccone también reconoció que él mismo tuvo ese miedo cuando tuvo que alejarse de su familia y de su pueblo. Sin embargo, con el tiempo logró adaptarse y encontró en Unión un lugar donde pudo crecer junto a otros chicos que perseguían el mismo objetivo.

La camiseta del debut en Unión, para la familia

Entre tantos recuerdos de su reciente estreno en Primera, hay uno que ocupa un lugar especial: la camiseta que utilizó en su debut. "La remera del debut fue para mi familia. La tengo ahí en el cuarto", contó emocionado.

Ahora, con la oportunidad de consolidarse en el equipo de Madelón, Giaccone disfruta de un presente que durante mucho tiempo imaginó.

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Sabe que todavía tiene mucho camino por recorrer, pero también tiene claro el objetivo: seguir creciendo, aprovechar cada partido y dejar su huella en Unión.

"Paso a paso, ir partido a partido, sin tener que saber qué va a pasar. Y si puedo entrar en una Copa y dejar algo acá en el club, alguna estrella, sería hermoso", cerró.

Desde San Martín de las Escobas hasta el 15 de Abril, el recorrido recién comienza para Emilio Giaccone.