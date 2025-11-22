Unión, expectante: Del Blanco vuelve a sonar fuerte en River

Mateo Del Blanco suena fuerte por River, ante la necesidad de Unión de vender y con las expectativas puestas en el mercado de pases.

Mientras Unión transita el tramo final de la temporada enfocado en los playoffs y en sostener la línea de crecimiento que mostró durante el Clausura, desde Buenos Aires comenzó a resonar un nombre que sacude la calma rojiblanca: Mateo Del Blanco. El lateral izquierdo de 22 años, una de las máximas revelaciones del fútbol argentino en 2025, vuelve a estar en la órbita de River de cara al próximo mercado de pases.

Según versiones que comenzaron a tomar fuerza en medios porteños, como Fútbol para Todos, el club de Núñez analiza seriamente al defensor tatengue como posible reemplazante de Milton Casco, quien no continuaría en el plantel en 2026. Aunque desde River aseguran que todavía no hubo contacto formal con Unión, admiten puertas adentro que Del Blanco está entre las alternativas evaluadas por la secretaría técnica.

El impacto en Unión: figura clave, contrato vigente y proyección

Del Blanco es hoy uno de los futbolistas más influyentes del plantel que conduce Leonardo Madelón. Con contrato vigente hasta 2028 y una valuación que ronda los 4 millones de dólares, el Tatengue cuenta con un activo de peso que, en un eventual escenario de venta, podría representar una operación clave para la economía del club.

Desde Núñez lo reconocen como un perfil ideal para la estructura de Marcelo Gallardo: proyección, intensidad, solvencia defensiva y regularidad. Incluso, el tema tomó impulso en redes sociales, donde los hinchas empezaron a mencionarlo como el primer refuerzo deseado para 2026. La Página Millonaria fue categórica: “Es el mejor jugador de Unión y los hinchas lo piden como prioridad”.

¿En qué contexto llega este interés?

-River atraviesa un cierre de temporada repleto de presión deportiva, con solo dos triunfos en los últimos 12 partidos.

-Enfrentará a Racing este lunes 24/11 en Avellaneda, en el inicio de los playoffs, buscando asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2026.

-Con la inminente salida de Casco, necesita reconfigurar un sector clave de la defensa.

-Paralelamente, el club ya avanza por Luciano Gondou (Zenit) y pidió condiciones por Del Blanco, aunque aún no inició gestiones oficiales.

¿Qué se dice en Buenos Aires?

“Es figura en su club, y desde River ya comienzan a moverse para tantear su situación” – publicó SoydelMillo. “Todavía no es oficial, pero está en carpeta para el mercado 2026” – informó Fútbol para Todos.

¿Qué significa para Unión?

Tiene la potestad contractual, pero deberá prepararse ante posibles sondeos. Del Blanco es pieza estructural en el esquema competitivo, y su salida obligaría a rearmar el flanco izquierdo. Y, en un contexto electoral e institucional delicado, este tipo de operaciones puede tener impacto directo en la opinión de los socios.

Próximos pasos

Por ahora no hay negociaciones formales, pero el interés existe, crece y podría intensificarse tras los playoffs. Si River concreta su clasificación o incluso queda eliminado tempranamente, aceleraría la ingeniería de refuerzos.

Unión, por su parte, busca responsabilidad deportiva a corto plazo, pero también blindaje patrimonial. Y en medio de ese equilibrio, Mateo Del Blanco aparece otra vez en el centro de la escena.

El mercado recién se abrirá en enero, pero la pulseada ya empezó. El Tatengue sabe que tiene una joya. Y desde Núñez, están dispuestos a ir por ella.