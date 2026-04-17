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El historial favorable a Unión con el arbitraje de Fernando Espinoza

Más allá de tratarse de un árbitro polémico y que Unión lo sufrió. Los números marcan que el Tate ganó más de lo que perdió con Fernando Espinoza

Ovación

Por Ovación

17 de abril 2026 · 09:15hs
Con Fernando Espinoza

Con Fernando Espinoza, Unión ganó más de lo que perdió.

El nombre de Fernando Espinoza siempre genera polémica, por su forma de dirigir y también de manejarse dentro del campo de juego. Y este viernes desde las 20.30 será el encargado de impartir justicia en el partido entre Unión y Newell's.

Los números de Unión con Fernando Espinoza

Más allá de que los hinchas rojiblancos no tengan una buena imagen de Espinoza, los números indican que con este árbitro, Unión ganó más partidos de los que perdió.

Las estadísticas marcan que Espinoza dirigió a Unión 30 partidos, de los cuales, el Tate ganó 12, perdió 11 y empató los siete restantes.

LEER MÁS: El historial entre Unión y Newell's con una racha positiva para el Tate

La última vez que lo dirigió fue por la 2° fecha del actual Torneo Apertura, en la derrota como visitante 2-1 ante Lanús, expulsando a Valentín Fascendini por la la ley del último recurso.

Por su parte, la última vez que dirigió en el 15 de Abril fue por la 1° fecha del Clausura 2025, cuando Unión venció a Estudiantes 1-0 con gol de Mauricio Martínez.

Unión Fernando Espinoza historial
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