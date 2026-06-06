Unión podría extender el vínculo con Tomás González

El contrato de Tomás González finaliza el 31 de diciembre, sin embargo la dirigencia de Unión podría prolongar el vínculo

A mediados de 2022, Unión hizo uso de la opción para adquirir el 50% del pase de Tomás González. Pero el Rayo nunca logró afianzarse y por ese motivo fue cedido a préstamo primero a Quilmes, luego a Ferro y por último a Arsenal.

Pero en noviembre de 2025, el delantero retornó a la institución rojiblanca, quien en su momento le extendió el contrato para poder cederlo a las instituciones mencionadas.

Lo cierto es que el futbolista mantiene vínculo con el Tate hasta diciembre y si bien casi no jugó, en el final de este primer semestre, Leonardo Madelón comenzó a tenerlo en cuenta.

Al punto tal que sumó minutos en la última fecha de la etapa regular del Apertura, ingresando a los 28' del segundo tiempo en el partido que Unión empató 1-1 con Talleres.

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Luego fue al banco con Independiente Rivadavia pero no ingresó y volvió a jugar en la derrota ante Belgrano por 2-0, cuando el Tate quedó eliminado. En ese cotejo, saltó al campo de juego a los 24' del complemento.

Mientras que en el último compromiso contra Independiente por Copa Argentina, volvió a sumar minutos, ingresando a los 34' del segundo tiempo.

Es por ello, que la información indica que la dirigencia rojiblanca estaría negociando la extensión del vínculo con González y el jugador podría continuar en el plantel tatengue.