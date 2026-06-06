A mediados de 2022, Unión hizo uso de la opción para adquirir el 50% del pase de Tomás González. Pero el Rayo nunca logró afianzarse y por ese motivo fue cedido a préstamo primero a Quilmes, luego a Ferro y por último a Arsenal.
Unión podría extender el vínculo con Tomás González
El contrato de Tomás González finaliza el 31 de diciembre, sin embargo la dirigencia de Unión podría prolongar el vínculo
Por Ovación
Unión podría extender el vínculo con el Rayo
Pero en noviembre de 2025, el delantero retornó a la institución rojiblanca, quien en su momento le extendió el contrato para poder cederlo a las instituciones mencionadas.
Lo cierto es que el futbolista mantiene vínculo con el Tate hasta diciembre y si bien casi no jugó, en el final de este primer semestre, Leonardo Madelón comenzó a tenerlo en cuenta.
Al punto tal que sumó minutos en la última fecha de la etapa regular del Apertura, ingresando a los 28' del segundo tiempo en el partido que Unión empató 1-1 con Talleres.
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Luego fue al banco con Independiente Rivadavia pero no ingresó y volvió a jugar en la derrota ante Belgrano por 2-0, cuando el Tate quedó eliminado. En ese cotejo, saltó al campo de juego a los 24' del complemento.
Mientras que en el último compromiso contra Independiente por Copa Argentina, volvió a sumar minutos, ingresando a los 34' del segundo tiempo.
Es por ello, que la información indica que la dirigencia rojiblanca estaría negociando la extensión del vínculo con González y el jugador podría continuar en el plantel tatengue.