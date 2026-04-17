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El historial entre Unión y Newell's con una racha positiva para el Tate

Si bien en el historial, hay ventaja de Newell's sobre Unión, el Tate viene con una racha positiva enfrentando a la Lepra

Ovación

Por Ovación

17 de abril 2026 · 08:56hs
Unión suma tres partidos sin perder ante Newells con dos victorias y un empate.

Unión suma tres partidos sin perder ante Newell's con dos victorias y un empate.

Este viernes desde las 20.30, Unión y Newell's se vuelven a ver las caras, en un historial que favorece al elenco rosarino, aunque el Tate arrastra una racha positiva.

El historial entre Unión y Newell's

Las estadísticas indican que Unión y Newell's se enfrentaron en 78 ocasiones, con 30 triunfos para la Lepra, 23 para el Tate y empataron los 25 partidos restantes.

No obstante, el elenco rojiblanco acumula una racha de tres partidos sin perder ante Newell's, con dos victorias y un empate. El último antecedente fue en el Torneo Clausura 2025 cuando en Rosario se impuso 1-0 con gol de Agustín Colazo.

LEER MÁS: Unión recibe a Newell's con la obligación de ganar para seguir en zona de clasificación

Mientras que la última vez que se enfrentaron en Santa Fe fue por el Torneo Apertura 2025 en el empate 1-1, el gol del Tate lo marcó Lucas Gamba y para Newell's convirtió Carlos González.

En tanto que en el Torneo de la Liga 2024, Unión venció a Newell's en el 15 de Abril 2-0 con goles de Mauro Pittón y Nicolás Orsini. En ese año, pero por la Copa de la Liga, en Santa Fe, la Lepra derrotó al Tate 3-1.

Unión Newell's historial
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