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Cómo le fue a Unión con Leandro Rey Hilfer como árbitro

El juez fue designado para controlar el encuentro de este sábado a las 14.30 en el Pedro Bidegain, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Será acompañado por Maximiliano Del Yesso y Lucas Ripoli, mientras que Diego Ceballos estará en el VAR.

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2026 · 09:13hs
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Cómo le fue a Unión con Leandro Rey Hilfer como árbitro

Unión ya tiene todo definido para su visita a San Lorenzo. Este sábado, desde las 14.30 en el estadio Pedro Bidegain, el equipo de Leonardo Madelón afrontará la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura bajo la conducción arbitral de Leandro Rey Hilfer.

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El árbitro estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Lucas Ripoli como asistentes, mientras que Lucas Comesaña será el cuarto árbitro. En el VAR estará Diego Ceballos, quien tendrá como AVAR a Carla López.

El historial de Rey Hilfer con Unión

La designación del juez no es nueva para el Tatengue. Rey Hilfer dirigió a Unión en 4 oportunidades, con un balance de dos triunfos y dos derrotas, sin registrar empates.

El último antecedente se produjo frente a Huracán, el 17 de febrero de 2025, por la fecha 6 del Apertura de ese año, cuando perdió ante Huracán por 1-0.

Antes, estuvo en la victoria por 3-1 ante Estudiantes, en La Plata, el 26 de agosto de 2023. Mientras que el 30 de mayo de ese mismo año arbitró la victoria ante Huracán por 1-0 en Parque Patricios, el 30 de mayo de 2023. La primera vez que lo dirigió fue el 8 de noviembre de 2021, en la derrota ante Newell's, en Rosario, por 1-0.

En sus cuatro partidos con Unión, el juez registró ocho tarjetas amarillas para futbolistas del equipo santafesino y ninguna expulsión.

También conoce a San Lorenzo

El historial de Rey Hilfer con San Lorenzo es considerablemente más extenso. El árbitro dirigió al conjunto de Boedo en 15 partidos, con un registro de dos victorias, cuatro empates y nueve derrotas.

Su último antecedente con el Ciclón corresponde al Torneo Clausura 2026, cuando San Lorenzo perdió 1-0 frente a Lanús por 1-0, en el sur del Gran Buenos Aires. En ese encuentro, Rey Hilfer mostró tres amarillas a futbolistas azulgranas.

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Con estos antecedentes, quedó conformado todo el equipo arbitral que tendrá a su cargo un partido importante para ambos equipos. Unión llega con cuatro puntos y necesita sumar para comenzar a acercarse a los puestos de clasificación, mientras que San Lorenzo también busca recuperarse luego de un comienzo irregular.

Este sábado, en Boedo, Rey Hilfer será quien tenga la responsabilidad de impartir justicia en un duelo donde el Tatengue irá por tres puntos importantes para cambiar el rumbo de su Clausura.

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