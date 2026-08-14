¡Adiós a las cubanas! Ignacio Malcorra sorprendió al mundo Unión

El mediocampista de Unión decidió ponerle punto final a uno de los peinados que se transformó en su marca registrada durante los últimos años. El zurdo mostró todo el proceso en sus redes sociales y sorprendió a sus seguidores.

Ignacio Malcorra, volante ofensivo de Unión , sorprendió este viernes a sus seguidores con una decisión inesperada: se cortó sus clásicas “cubanas”, el particular peinado que lo acompañó durante buena parte de los últimos años y que terminó convirtiéndose en una de sus principales marcas registradas.

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El futbolista de Unión compartió en sus redes sociales un video en el que mostró parte del proceso en la peluquería. Poco después llegó el resultado final: pelo mucho más corto y el adiós definitivo al tradicional mullet que lo caracterizó especialmente durante su exitoso paso por Rosario Central.

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Las “cubanas de Malcorra” habían adquirido una enorme popularidad entre los hinchas. Incluso, durante los últimos años, distintos clientes llegaron a pedir en barberías que les realizaran directamente “el corte de Malcorra”, convirtiendo su look en un verdadero fenómeno alrededor del fútbol argentino.

Un look que quedó ligado a una etapa inolvidable en Unión y otros clubes

La imagen de Malcorra quedó fuertemente asociada a Rosario Central, club en el que atravesó uno de los períodos más destacados de su carrera. Allí disputó 133 partidos, marcó 22 goles y aportó 25 asistencias, además de conquistar la Copa de la Liga 2023 y el campeonato de Liga 2025.

Después de su salida del conjunto rosarino, el zurdo comenzó 2026 en Independiente. Sin embargo, su paso por Avellaneda duró apenas un semestre y, en julio, concretó su regreso a Unión después de diez años, firmando contrato hasta junio de 2027.

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A los 39 años, Malcorra ya volvió a ponerse la camiseta rojiblanca y sumó minutos en este segundo ciclo. Incluso fue titular en la importante victoria por 2-1 ante Lanús, por el Torneo Clausura, en el estadio 15 de Abril.

Esta vez, sin embargo, la noticia estuvo lejos de la pelota.

Nacho Malcorra tomó la tijera, dejó atrás sus históricas cubanas y sorprendió con una nueva imagen. El fútbol seguirá teniendo al zurdo como protagonista en Unión; lo que cambió, al menos por ahora, fue uno de los looks más reconocibles que tuvo el fútbol argentino en los últimos años. Malcorra sigue. Las cubanas, por ahora, pasaron a la historia.