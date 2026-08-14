La idea de Madelón para Unión: dos cambios y un equipo que busca despegar

El volante se recuperó del golpe que lo venía afectando y será titular este sábado ante San Lorenzo. Leo Madelón prepara dos variantes respecto del equipo que venció a Lanús en el 15 de Abril.

Unión transita las horas previas a un nuevo compromiso por el Torneo Clausura con una noticia positiva: Lucas Menossi está recuperado físicamente y será titular este sábado ante San Lorenzo.

El mediocampista había encendido las alarmas al salir reemplazado en el partido frente a Central Córdoba como consecuencia de un golpe. El mismo inconveniente volvió a condicionarlo ante Lanús, encuentro en el que tampoco pudo completar los minutos en cancha.

Durante esta semana, Menossi trabajó de manera diferenciada, pero su evolución fue favorable y Leo Madelón podrá contar con él desde el arranque para el duelo correspondiente a la quinta fecha del campeonato.

El partido se disputará este sábado, desde las 14.30, en el Nuevo Gasómetro, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Dos cambios en la formación titular de Unión

Más allá de la recuperación de Menossi, Madelón tendría decidido realizar dos modificaciones respecto del equipo que viene de conseguir una importante victoria frente a Lanús en el 15 de Abril.

Una de ellas será el regreso de Lucas Ayala, quien volverá a la titularidad en lugar de Bruno Pittón. El defensor había sido reemplazado ante Lanús por una fatiga muscular y, debido a ese inconveniente físico, no fue tenido en cuenta para el encuentro posterior frente a Central Córdoba.

La otra variante estará en el ataque, con el ingreso de Marcelo Estigarribia en lugar de Misael Aguirre. El delantero volverá a formar parte del once inicial en una cancha siempre exigente como la de San Lorenzo.

De esta manera, el entrenador rojiblanco apuesta por sostener una estructura que viene mostrando señales positivas y realizar retoques puntuales para buscar otro triunfo fuera de casa.

Unión va por tres puntos clave

El equipo santafesino suma cuatro puntos en el Torneo Clausura y sabe que necesita volver a ganar para comenzar a escalar posiciones. El objetivo inmediato pasa por meterse en zona de clasificación y, al mismo tiempo, acercarse a los puestos que otorgan un lugar en la próxima Copa Sudamericana.

Ese es precisamente el gran objetivo que se trazó Madelón para este segundo semestre. Luego de la victoria ante Lanús, el propio entrenador dejó en claro que la intención es que Unión pueda pelear por alcanzar nuevamente una competencia internacional.

Ahora tendrá una prueba importante ante San Lorenzo, en condición de visitante y ante un rival que también buscará sumar para mejorar su posición en el campeonato, luego de la dura derrota en el clásico ante Huracán en Boedo.

El probable equipo de Unión

Con estas dos modificaciones, los 11 que prepara Madelón para visitar al Ciclón son: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi e Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

LEER MÁS: Unión aseguró a su joven goleador: Valentín Cerrudo renovó hasta diciembre de 2028

Unión va al Nuevo Gasómetro con una certeza: Menossi está recuperado y será titular, mientras Madelón mueve dos piezas con la intención de conseguir un triunfo que le permita dar otro paso hacia el objetivo internacional.