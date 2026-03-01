Unión pisará el Mario Alberto Kempes en busca de extender su racha positiva ante Instituto

Entonado por su triunfo en Junín, Unión ahora asumirá otra complicada prueba cuando visite, desde las 19.15, a Instituto por la fecha 8 del Apertura

Entonado por su triunfo en Junín ante Sarmiento, Unión ahora asumirá otra complicada prueba este domingo cuando visite, desde las 19.15, a Instituto por la fecha 8 del Apertura . El partido se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de UNO 106.3.

Unión había cosechado cuatro puntos en las primeras 4 fechas, pero en las últimas tres empató sin goles con San Lorenzo y venció 1-0 a Aldosivi y 3-1 a Sarmiento, lo que lo deja cuarto en la Zona A con 11 unidades, afianzado en puestos de clasificación a octavos de final. Sha mostrado como un equipo sólido fuera de casa bajo la conducción de Leonardo Madelón.

Además, todavía está fresco el recuerdo del Torneo Clausura, cuando el Tatengue goleó a Instituto en Alta Córdoba, una herida que el conjunto albirrojo intentará empezar a cerrar. Para este partido el DT Leonardo Madelón analizaba hacer algunas variantes. Por ejemplo en el medio, ya que Rafael Profini viene con una molestia, a la vez que el lateral Lautaro Vargas tiene cuatro amarillas.

Leonardo Madelón Madelón se guarda los 11 de Unión. Prensa Unión

La Gloria tuvo un inicio de campeonato tétrico que derivó en la renuncia de Daniel Oldrá como entrenador, y a las semanas la dirigencia contrató a Diego Flores como su reemplazante. Desde la llegada del Traductor, el equipo cambió la cara y sumó en los tres partidos que dirigió: le ganó 2-0 a Central Córdoba y 2-1 a Atlético Tucumán en su cancha, y luego empató 1-1 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Para este encuentro, Instituto, que intentará sostener su envión positivo,deberá jugar en el Estadio Mario Alberto Kempes porque su cancha se prepara para el recital que dará Chayanne el 11 de marzo.

Probables formaciones de Instituto y Unión

Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matias Fonseca y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Unión: Matías Mansilla; Emiliano Álvarez, Maisón Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pitton, Rafael Profini o Emiliano Giaccone, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.

Hora: 19:15.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: Mario Alberto Kempes.