El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

La salida de Rafael Profini en el partido que Unión le ganó a Sarmiento encendió las alarmas. Sin embargo, el parte médico trajo alivio

Ovación

Por Ovación

28 de febrero 2026 · 13:05hs
Rafael Profini sufrió una contractura en el aductor y se perdería el partido que Unión jugará ante Instituto.

Prensa Unión

En el triunfo de Unión 3-1 ante Sarmiento, la figura del elenco rojiblanco fue Rafael Profini quien participó de los tres goles que marcó el Tate, con dos asistencias directas y una tercera en la que se vio involucrado un jugador del Kiwi.

Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando a los 17' del complemento, Profini quedó tendido en el piso y rápidamente pidieron el cambio. En consecuencia, su reemplazante fue Emilio Giaccone.

En un primer momento se habló de una molestia en el aductor, pero se aguardaban los estudios para terminar de confirmar si había existido alguna lesión.

Y lo cierto es que en las últimas horas, el parte médico trajo alivio. Ya que el volante de 22 años, solo sufrió una contractura, saliendo del campo de juego por precaución.

Así las cosas y con la intención de preservarlo, es un hecho que Profini no será tenido en cuenta para el partido que este domingo Unión disputará como visitante ante Instituto, pero sí podrá jugar en el cotejo siguiente.

