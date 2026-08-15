El minuto a minuto de Unión frente a Lanús

Unión empata 0-0 ante San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 5 de la Zona A del Torneo Clausura, en un partido trabado y con pocas situaciones claras.

Unión afronta un nuevo desafío en el Nuevo Gasómetro. Desde las 14.30, visitará a San Lorenzo con la obligación de volver a la victoria en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Leonardo Madelón viene de caer por 2-1 ante Central Córdoba, en condición de local, y buscará recuperarse rápidamente para volver a sumar de a tres. De cara a este compromiso, Madelón realizaría una sola modificación en la ofensiva: Misael Aguirre dejaría su lugar para el ingreso de Marcelo Estigarribia.

Unión ya enfrenta a San Lorenzo, buscando volver a la victoria en el Clausura, en el estadio Pedro Bidegain. Leonardo Madelón ubicó a Marcelo Estigarribia por Misael Aguirre, en el único cambio en relación al partido anterior.

4' PT: ¡Primera llegada del Tatengue!

Marcelo Estigarribia probó desde afuera del área, pero su remate se fue desviado y Unión ya avisa en el Nuevo Gasómetro.

11' 1T: Unión sufre la presión de San Lorenzo

San Lorenzo maneja la pelota y comienza a imponer condiciones en el Nuevo Gasómetro. Rodrigo Auzmendi recibe y saca un remate que es rechazado por Matías Mansilla. El Tatengue resiste ante el avance del conjunto local y busca recuperar la posesión.

27' 1T: San Lorenzo aprieta y Unión no encuentra espacios

San Lorenzo maneja la pelota y presiona a Unión, que no logra salir de su campo. El Tatengue tiene dificultades para pasar la mitad de la cancha y no encuentra los pases para avanzar. El equipo de Madelón sufre el dominio del local y le cuesta generar juego en ataque.

¡Final del primer tiempo en Boedo!

Unión empata 0-0 ante San Lorenzo en un partido trabado y con pocas emociones. El Ciclón tiene más la pelota, pero el Tatengue resiste y mantiene el arco en cero, pese a realizar dos cambios obligados en la primera mitad.

Cambios: PT 17' Ignacio Malcorra x Mauro Luna Diale (U); 26' Joaquin Mosqueira x Emilio Giaccone.

Formaciones:

Unión: 21 Matías Mansilla; 35 Lautaro Vargas, 2 Maizon Rodríguez, 26 Juan Pablo Ludueña, 12 Bruno Pitton; 20 Julián Palacios, 5 Lucas Menossi, 17 Joaquín Mosqueira, 10 Ignacio Malcorra; 19 Marcelo Estigarribia, 25 Cristian Tarragona.

San Lorenzo: 25 José Devecchi; 55 Nicolás Blanco, 19 Emiliano Amor, 2 Danilo Arboleda, 3 Teo Rodríguez Pagano; 22 Juan Pablo Álvarez, 24 Nicolás Tripichio, 5 Ignacio Perruzzi, 11 Matías Reali; 9 Alexis Cuello, 29 Rodrigo Auzmendi

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Pedro Bidegain