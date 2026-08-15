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Unión visita a un golpeado San Lorenzo con la necesidad de levantar cabeza

El Tatengue enfrenta este sábado al Ciclón desde las 14.30, en el estadio Pedro Bidegain, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Leandro Rey Hilfer será el árbitro y Diego Ceballos estará a cargo del VAR.

15 de agosto 2026 · 08:59hs
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Unión visita a un golpeado San Lorenzo con la necesidad de levantar cabeza

Télam

Unión afrontará este sábado una nueva prueba en el Torneo Clausura 2026. Desde las 14.30, visitará a San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain, en Boedo, por la quinta fecha de la Zona A.

El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer, mientras que Diego Ceballos estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

LEER MÁS: Los jugadores convocados en Unión para el partido ante San Lorenzo

El equipo de Leonardo Madelón llega con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. En su última presentación, el Tatengue cayó 2-1 frente a Central Córdoba en el 15 de Abril y buscará recuperarse en condición de visitante.

La necesidad de Unión pasa por volver a ganar para comenzar a escalar posiciones en la tabla y acercarse al objetivo que se planteó Madelón para este semestre: pelear por la clasificación a una competencia internacional y acercarse a los puestos de Copa Sudamericana.

San Lorenzo también necesita recuperarse

El conjunto azulgrana atraviesa una situación similar. San Lorenzo suma tres puntos sobre 12 posibles y llega golpeado luego de perder 2-0 como local ante Huracán en el clásico.

Néstor Gorosito prepara varias modificaciones para intentar cambiar el rumbo. Una de ellas será obligada: Orlando Gill fue expulsado ante Huracán y José Devecchi ocupará su lugar en el arco.

Además, Pipo analiza volver a una línea de cuatro defensores y realizar otros retoques en el mediocampo. Teo Rodríguez Pagano, Juan Pablo Álvarez, Ignacio Perruzzi y Matías Reali aparecen como posibles variantes. Facundo Gulli quedó descartado por lesión, mientras que Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi continuarían como dupla de ataque.

En Unión, Madelón también analiza modificaciones. Lucas Ayala está en condiciones de regresar a la titularidad, mientras que Marcelo Estigarribia se perfila para ingresar desde el arranque. La principal incógnita pasa por Lucas Menossi, quien arrastra un traumatismo y será evaluado hasta último momento.

LEER MÁS: Unión y un escenario que puede jugar a su favor ante un San Lorenzo en crisis

El entrenador rojiblanco tiene como una de sus principales referencias ofensivas a Cristian Tarragona, quien volverá a ocupar un lugar central en el ataque.

Todos los detalles de San Lorenzo vs Unión

San Lorenzo: José Devecchi; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi o Mauro Luna Diale; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: 5ª — Zona A
  • Partido: San Lorenzo vs. Unión
  • Estadio: Pedro Bidegain
  • Hora: 14.30
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Diego Ceballos
  • TV: ESPN Premium

Unión San Lorenzo Clausura
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