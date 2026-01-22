Unión levantó el telón del Apertura con la ilusión renovada en el 15 de Abril con la mira puesta en hacerse fuerte en casa ante Platense pero no pudo ser y debió conformarse con un empate sin goles. El árbitro fue Pablo Echavarría y lo seguiste por UNO 106.3 y UNO Santa Fe de manera online.
En un partido chato Unión y Platense no se sacaron diferencias y empataron 0 a 0
Unión empató sin goles ante Platense en un partido sin sabores, el resultado acompañó el trámite futbolístico en el 15 de Abril.
Por Ovación
22 de enero 2026 · 19:50hs
Formaciones de Unión y Platense
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Carol Madelón.
Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Felipe Busio, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; y Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.
Estadio: 15 de Abril.
Árbitro: Pablo Echavarría.