Uno Santa Fe | Unión | Unión

En un partido chato Unión y Platense no se sacaron diferencias y empataron 0 a 0

Unión empató sin goles ante Platense en un partido sin sabores, el resultado acompañó el trámite futbolístico en el 15 de Abril.

Ovación

Por Ovación

22 de enero 2026 · 19:50hs
En un partido chato Unión y Platense no se sacaron diferencias y empataron 0 a 0

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión levantó el telón del Apertura con la ilusión renovada en el 15 de Abril con la mira puesta en hacerse fuerte en casa ante Platense pero no pudo ser y debió conformarse con un empate sin goles. El árbitro fue Pablo Echavarría y lo seguiste por UNO 106.3 y UNO Santa Fe de manera online.

Live Blog Post

Comenzó el Partido

Unión ya se mide frente a Platense en la primera fecha del torneo

Live Blog Post

1' PT primera aproximación de Platense

A través de una triangulación por el sector derecho Platense llegó al área de Unión pero no fue claro en la resolución.

Live Blog Post

5' PT segunda aproximación de Platense

Unión se complicó tratando de salir jugando, Heredia logró rematar y Mansilla fue el encargado de desviarla al córner.

Live Blog Post

8' PT Llegó la primera de Unión

Mateo del blanco recibió un centro atrás, remató al arco pero falló en la definición y la pelota tocó la red del lado externo del arco.

Live Blog Post

18' PT: Tarjeta amarilla para Tomás Silva

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Tomás Silva. Platense tiene un jugador amonestado.

Live Blog Post

26' PT: Tarjeta amarilla para Cristian Tarragona

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Cristian Tarragona. Unión tiene un jugador amonestado.

Live Blog Post

Terminó el primer tiempo entre Unión y Platense

El Tatengue empata 0 a 0 con el Calamar.

Live Blog Post

Inició el segundo tiempo en el 15 de Abril

Empatan sin goles.

Live Blog Post

11' 2T: Cambio en Unión

Sale Agustín Colazo, entra Marcelo Estigarribia.

Sale Franco Fragapane, entra Nicolás Palavecino.

Live Blog Post

11' ST: Unión llegó por primera vez en el segundo tiempo

Marcelo Estigarribia tuvo la primera del segundo tiempo, remató desde afuera del área pero el remate fue debil.

Live Blog Post

15' 2T: Cambio en Platense

Sale Franco Zapiola, entra Bautista Merlini.

Live Blog Post

33' 2T: Cambio en Unión

Sale Julián Palacios, entra Misael Aguirre.

Live Blog Post

33' 2T: cambio en Platense

Sale Julián Palacios, entra Misael Aguirre (debuta).

Live Blog Post

33' 2T: cuatro cambios en Platense

Sale Leonardo Heredia, entra Tomás Nasif.

Sale Maximiliano Amarfil, entra Santiago Dalmasso.

Sale Juan Gauto, entra Mauro Luna Diale.

Sale Juan Ignacio Saborido, entra Agustín Lagos (debuta).

Live Blog Post

Adición de 5 minutos

El árbitro del encuentro adicionó 5 minutos más, se juega hasta los 50 minutos.

Live Blog Post

48' 2T: sobre el final lo tuvo Platense

Un remate debil a las manos de Matías Mansilla.

Live Blog Post

49' 2T: sobre el final lo tuvo Unión

Mateo del Blanco llegó hasta la última línea y tiró el centro para Nicolás Palavecino pero no pudo ser.

Live Blog Post

Terminó el partido

Unión empató 0 a 0 ante Platense en la primera fecha del Torneo Apertura.

Formaciones de Unión y Platense

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Carol Madelón.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Felipe Busio, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; y Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Unión Platense 15 de Abril Mateo Del Blanco Santa Fe
Noticias relacionadas
union presento su nueva camiseta con un guino al ascenso del 96

Unión presentó su nueva camiseta con un guiño al ascenso del 96

luego de terninar su ciclo en union, lucas gamba paso a barracas central

Luego de terninar su ciclo en Unión, Lucas Gamba pasó a Barracas Central

una esperada vuelta en los primeros convocados de union del ano para recibir a platense

Una esperada vuelta en los primeros convocados de Unión del año para recibir a Platense

matias tagliamonte se despidio de union con un emotivo mensaje

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Lo último

Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Platense en el 15 de Abril

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Platense en el 15 de Abril

Escándalo en la AFA por la amnistía: el Tribunal se enteró por la prensa

Escándalo en la AFA por la amnistía: el Tribunal se enteró por la prensa

Último Momento
Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Platense en el 15 de Abril

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Platense en el 15 de Abril

Escándalo en la AFA por la amnistía: el Tribunal se enteró por la prensa

Escándalo en la AFA por la amnistía: el Tribunal se enteró por la prensa

Torneo Apertura 2026: Banfield y Huracán repartieron puntos en el debut

Torneo Apertura 2026: Banfield y Huracán repartieron puntos en el debut

Unión dominó, pero se nubló en ataque y debió conformarse con un empate ante Platense

Unión dominó, pero se nubló en ataque y debió conformarse con un empate ante Platense

Ovación
Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

Torneo Apertura 2026: Banfield y Huracán repartieron puntos en el debut

Torneo Apertura 2026: Banfield y Huracán repartieron puntos en el debut

Brahian Cuello ya es refuerzo de Unión y estará presente en el debut

Brahian Cuello ya es refuerzo de Unión y estará presente en el debut

Escándalo en la AFA por la amnistía: el Tribunal se enteró por la prensa

Escándalo en la AFA por la amnistía: el Tribunal se enteró por la prensa

Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"