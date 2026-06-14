Con los triunfos de Ferro y Los Andes, Colón quedó 4° en la Zona A

Ferro venció como local a Acassuso 2-1, mientras que Los Andes goleó como visitante 3-0 a Mitre de Santiago del Estero y estos dos equipos superaron al Sabalero

Este domingo se terminó de completar la fecha 18 del Torneo de la Primera Nacional . Y los resultados más importantes, tuvieron que ver con los triunfos que alcanzaron Ferro y Los Andes, superando en la tabla a Colón.

Luego de la goleada 3-0 ante Defensores de Belgrano, Colón había quedado 2° a la espera de los partidos que debían jugar Los Andes y Ferro, dado que Ciudad Bolívar había perdido ante Deportivo Morón.

Por lo cual, el triunfo de Ferro por 2-1 ante Acassuso y la goleada de Los Andes en condición de visitante por 3-0 ante Mitre de Santiago del Estero, relegaron al Sabalero a la cuarta posición de la Zona A.

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Con los resultados mencionados, Ferro suma 31 puntos y se ubica 2°, mientras que Los Andes cosecha 29 unidades y quedó 3° por mejor diferencia de gol. El único puntero es Deportivo Morón con 34 puntos.

El próximo fin de semana se jugará la cuarta fecha que fue postergada. Colón visitará a Chaco For Ever, Ferro será local ante Deportivo Morón y Los Andes visitará a Deportivo Madryn.