En Unión, equipo que gana, gusta y golea no se toca

El DT de Unión Leonardo Madelón tiene definido ratificar la misma formación que viene de golear a Instituto para recibir el domingo a Huracán

Ovación

Por Ovación

22 de agosto 2025 · 12:27hs
Unión recibirá a Huracán con la misma formación que viene de golear a Instituto.

Prensa Unión

Una semana después de la goleada de Unión a Instituto, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón tiene todo claro pensando en el compromiso del domingo frente a Huracán.

Y es que la buena noticia para el entrenador tiene que ver con que el plantel tatengue no tiene jugadores lesionados, ni tampoco suspendidos.

Madelón no toca nada para recibir a Huracán

Por ello y teniendo en cuenta el gran rendimiento que mostró ante Instituto, el Tate saldrá a jugar ante Huracán, con el mismo equipo que goleó en Córdoba.

Una formación que comienza a salir de memoria, más allá de que ante Instituto debutó Maizon Rodríguez y que en los cotejos anteriores había jugado Juan Pablo Ludueña.

Lo cierto es que el defensor uruguayo hizo un buen partido ante Instituto y por eso el entrenador lo ratificará como elemento titular.

Así las cosas, la formación rojiblanca será con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Unión equipo Leonardo Madelón
