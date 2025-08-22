Uno Santa Fe | Ovación | Apertura

Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Nacional superó a Colón y Ciclón Norte empató con Ateneo Inmaculada en el inicio de la última fecha del Torneo Apertura de Primera A liguista

22 de agosto 2025 · 08:41hs
Nacional se despidió del Apertura liguista con un triunfo ante el Sabalero.

Tal como estaba previsto se puso en marcha la fecha 21 del Torneo Apertura de Primera A Marcos Méndez que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En el sur de la capital santafesina se registró la victoria de Nacional sobre Colón, mientras que en la costa, Ateneo Inmaculada se trajo un empate ante Ciclón Norte de Cayastá.

Este viernes continuará la última fecha con el cotejo entre Cosmos y La Salle Jobson en Recreo. El grueso de la fecha se disputará el sábado 23 de agosto con tres encuentros que sobresalen: Sanjustino con Pucará, Vecinal Gálvez con Colón de San Justo y Unión con Sportivo Guadalupe.

Victoria de Nacional y empate en Cayastá en el Marcos Méndez

Con dos encuentros se inició la última fecha del Apertura de Primera A de Liga Santafesina. En el barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, Nacional derrotó a Colón de Santa Fe por 1 a 0 bajo el arbitraje de Rubén Fernández. Facundo Chacón fue el autor del único gol de la noche en un partido donde Nacional fue superior a Colón y logró quedarse con 3 puntos importantísimos llegando a los 30 puntos. En reserva, la victoria fue 3 a 0 a favor del Sabalero con dos goles de Thiago Velázquez y uno de Facundo Aguirre.

Por su parte, en el estadio Ricardo Yossen, en el departamento Garay, Ciclón Norte de Cayastá igualó 1 a 1 con Ateneo Inmaculada bajo el referato de Gabriel Ibarra. El gol para el local lo consiguió Juan Vázquez de penal, mientras que para el Colegial había abierto la cuenta Máximo Bejarano. En reserva, también fue empate 1 a 1. Para el conjunto costero marcó Marcos Leguiza, y para los de la autopista, Gabriel Ramírez.

image
Los capitanes del Albo y el Sabalero, junto al &aacute;rbitro Rub&eacute;n Fern&aacute;ndez en el sur de la ciudad.

Los capitanes del Albo y el Sabalero, junto al árbitro Rubén Fernández en el sur de la ciudad.

En la presente jornada de viernes 22 de agosto, a partir de las 16, en el Cosmos Camp, Cosmos será anfitrión de La Salle Jobson a partir de las 16 con el arbitraje de Iván Chazarreta. El resto de la fecha irá el sábado 23 de agosto desde las 15.30: Vecinal Gálvez jugará con Colón de San Justo, Sanjustino con Pucará, Independiente con Náutico El Quillá, Nobleza con Academia Cabrera, Juventud Unida con Gimnasia y Esgrima, La Perla del Oeste con Newell´s, Universidad con Ciclón Racing y Unión con Sportivo Guadalupe.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Colón de San Justo y Sanjustino 45; Sportivo Guadalupe 44, Unión de Santa Fe 40, El Quillá 36, Ateneo Inmaculada 32, Nacional y Universidad 30, Colón de Santa Fe 28, Independiente 27, Ciclón Racing 25, Cosmos FC y Gimnasia y Esgrima 24; Ciclón Norte de Cayastá, Academia Cabrera, La Salle Jobson y Nobleza 23; Juventud Unida 19, La Perla del Oeste 18, Vecinal Gálvez 15, Newell´s Old Boys 14, Pucará 8.

Síntesis

Nacional 1- Colón de Santa Fe 0

Nacional: Orlando Cardozo; Federico García, Raúl Lanche, Hernán Echagüe, Leandro Mansilla, Agustín Chacón, Jonatan Perezlindo, Gerónimo Vega, Facundo Chacón, Leonardo Fernández e Ian Medrano. DT: Mario Donetti.

Colón: Gianluca Valdiviezo; Braulio Gennaro, Luca Campagnolo, Nazareno Luque, Joaquín Rodríguez, Felipe Dettler, Bruno Venencia, Thiago Fusco, José Santini, Laureano Páez y Valentino Tschieder. DT: Rodrigo Aranda.

Gol: Pt: 9´ Facundo Chacón (Nacional)

Cambios: Uriel Barros x Medrano, Brian Carrizo x Perezlindo, Tobías Mena x Ian Medrano (N); Gaspar Martínez x Fusco, Milton Soto x Rodríguez, Joaquín Trutali x Luque y Lucas Genolet x Tschieder (C).

Amarillas: Ian Medrano, Hernán Echagüe, Gerónimo Vega y Brian Carrizo (N); José Santini, Joaquín Trutali.

Expulsado: Bruno Venencia (C)

Cancha: Nacional

Árbitro: Rubén Fernández.

