La solidez de Unión, con la defensa más joven del fútbol argentino

Unión tiene la defensa más joven del fútbol argentino y pese a que ese dato podría ser contraproducente, es de los tres equipos más sólidos del torneo

Ovación

Por Ovación

22 de agosto 2025 · 11:00hs
Con la defensa más joven del fútbol argentino

Prensa Unión

Con la defensa más joven del fútbol argentino, Unión está entre los tres equipos que menos goles le marcaron.

Mucho se habla de la importancia de contar con jugadores de experiencia, sobre todo en el aspecto defensivo. Siempre se dice que es necesario, que una defensa tenga como mínimo uno o dos futbolistas con recorrido.

Unión con la defensa más joven y con menos goles en contra

Sin embargo, esa sentencia, al menos en este arranque del torneo, no se ratifica con Unión. Y es que el Tate está entre los tres equipos que menos goles recibió y con la defensa más joven del fútbol argentino.

Incluso, lo positivo es que el equipo logró suplir la ausencia de Franco Pardo, quien era el capitán y el líder del bloque defensivo.

Su salida, al menos en los últimos tres partidos no se notó. Pardo jugó su último partido contra Boca y en los tres cotejos posteriores, al Tate apenas le marcaron un gol.

LEER MÁS: Unión venderá entradas en Santa Fe para el partido con River

Vale recordar que la defensa de Unión está compuesta por Lautaro Vargas (20 años), Maizon Rodríguez (22 años), Valentín Fascendini (22 años) y Mateo Del Blanco (21años).

Y antes del debut de Rodríguez el que venía jugando era Juan Pablo Ludueña (22 años). Es decir, que el promedio de edad no se modificó con el ingreso del zaguero uruguayo.

Fueron apenas dos en cinco partidos, uno contra Boca en el final del encuentro y el restante frente a Argentinos. Los otros dos equipos que recibieron solo dos goles son Belgrano y Rosario Central.

Unión defensa joven
