Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Christian Bernardi tiene una lesión en el ombro que le demandará de varias semanas más de recuperación en Colón, por lo que recién está para la recta final

Ovación

Por Ovación

22 de agosto 2025 · 15:11hs
Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

La realidad futbolística de Colón no es la mejor y, como si fuera poco, Ezequiel Medrán deberá seguir esperando por Christian Bernardi. El volante atraviesa la recuperación de una lesión en el hombro que lo marginó de la competencia y que demandará al menos tres semanas más de trabajo diferenciado.

En principio, los tiempos estimados indican que recién podría estar a disposición para la segunda parte de septiembre, justo cuando la Primera Nacional entre en su tramo decisivo. De todas maneras, no será un regreso sencillo: además de la luxación, el cordobés arrastra un traumatismo en la zona, lo que complica su recuperación y exige paciencia para evitar una recaída.

Bernardi, fuera de Colón un tiempo más

El panorama no es alentador para el Sabalero en una campaña para el olvido y la irregularidad en su rendimiento, el equipo quedó prácticamente sin chances de pelear por el Reducido por más que los números aún cierre, pero la realidad es lo que prima.

Christian Bernardi.jpg

La atención se centra ahora en no comprometer la permanencia, por lo que la ausencia de un referente como Bernardi es un golpe sensible para Medrán en la búsqueda de equilibrio futbolístico y liderazgo dentro de la cancha.

De esta manera, el nuevo entrenador deberá seguir afrontando los próximos compromisos sin poder contar con uno de los futbolistas de mayor jerarquía y experiencia en el plantel, que igualmente cayó en el pozo generalizado. El deseo de todo Colón es que Bernardi logre dejar atrás esta lesión y pueda, al menos, aportar en el cierre del torneo, cuando cada punto pueda resultar clave.

Colón Christian Bernardi Ezequiel Medrán
