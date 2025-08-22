Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión venderá entradas en Santa Fe para el partido con River

Unión dispuso los días y horarios para la venta de entradas de cara al partido frente a River por Copa Argentina, a jugarse el 28 de agosto en Mendoza

22 de agosto 2025 · 07:44hs
Unión venderá entradas en Santa Fe para el partido con River

Si bien fue algo que anticipó UNO Santa Fe, se confirmó que Unión venderá entradas en Santa Fe de cara al partido frente a River por los octavos de final de la Copa Argentina.

En el horizonte de los rojiblancos aparece Huracán, mientras que el Millonario, después de eliminar por penales a Libertad de Paraguay en Copa Libertadores, cerrará la Fecha 6 el próximo lunes contra Lanús.

Confirmación de expendio de boletos

La venta de tickets para los hinchas de Unión será el martes 26 y miércoles 27 de agosto, en el horario corrido de 11 a 18.

Para los fanáticos rojiblancos los precios serán: $35.000 generales y $60.000 plateas.

En principio, no habrá expendio físico de entradas en la provincia de Mendoza, algo que podría cambiar como sucedió en anteriores ocasiones con diversos partidos.

Unión River Copa Argentina
El martes iniciaría la venta de entradas en Unión para jugar ante River por Copa Argentina

Unión entrenará en el predio de AFA antes de visitar a Racing por la 7ª fecha del Clausura

Todos los detalles para ver Unión y Huracán en el 15 de Abril

Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir "La experiencia 15 de Abril"

La solidez de Unión, con la defensa más joven del fútbol argentino

La solidez de Unión, con la defensa más joven del fútbol argentino

