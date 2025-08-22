Unión venderá entradas en Santa Fe para el partido con River

Unión dispuso los días y horarios para la venta de entradas de cara al partido frente a River por Copa Argentina, a jugarse el 28 de agosto en Mendoza

Si bien fue algo que anticipó UNO Santa Fe, se confirmó que Unión venderá entradas en Santa Fe de cara al partido frente a River por los octavos de final de la Copa Argentina.

En el horizonte de los rojiblancos aparece Huracán, mientras que el Millonario, después de eliminar por penales a Libertad de Paraguay en Copa Libertadores, cerrará la Fecha 6 el próximo lunes contra Lanús.

Confirmación de expendio de boletos

La venta de tickets para los hinchas de Unión será el martes 26 y miércoles 27 de agosto, en el horario corrido de 11 a 18.

Para los fanáticos rojiblancos los precios serán: $35.000 generales y $60.000 plateas.

En principio, no habrá expendio físico de entradas en la provincia de Mendoza, algo que podría cambiar como sucedió en anteriores ocasiones con diversos partidos.