Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

En sus redes sociales, Colón brindó detalles de cómo será la venta de entradas para el cotejo de este sábado ante Chacarita. Entrá y fijate

Se viene una nueva presentación de Colón en el Brigadier López, en este caso con el condimiento de ver el estreno de Ezequiel Medrán, el cuarto técnico que tendrá el equipo en la presente temporada de Primera Nacional.

Este viernes, en sus redes sociales, la entidad del barrio Centenario brindó detalles de cómo será el expendio de boletos para todos aquellos que quieran decir presente en el barrio Centenario.

El trámite, como viene sucediendo de un tiempo a esta parte, se puede realizar de manera electrónica a través de Boletería Vip.

Los valores de las entradas para ver Colón-Chacarita

- Platea Este y Norte/Sur Alta: Socio $17.000 / No socio $35.000

- Platea Oeste: Socio $25.000 / No socio $50.000

- Palco Corporativo: Socio $40.000 / No socio $70.000