La Copa Argentina empezó a palpitar el duelo entre Unión y River

El cotejo entre Unión y River en Mendoza completará los octavos de final de la Copa Argetina. Por eso la organización comenzó a palpitar el gran choque

El jueves 28 de agosto a las 21.15, Unión enfrentará a River en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, buscando el último cupo disponible a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Está claro que por los compromisos que viene sosteniendo el conjunto de Marcelo Gallardo, este mano a mano se fue dilatando, con lo cual también impide que esa llave avance. Ya espera Racing precisamente instalado entre los mejores ocho.

LEER MÁS: Unión venderá entradas en Santa Fe para el partido con River

Las particularidades del choque entre el Tate y el Millonario

Será el segundo antecedente entre ambos equipos por la competencia, con un aliciente estadístico para el Millonario: la victoria por 3-0 en Mar del Plata encaminó su consagración inicial en el certamen, perteneciente a la temporada 2015-2016.

Una particularidad de aquel cruce correspondiente a los Cuartos de Final radica en que el marcador lo abrió Sebastián Driussi, actual delantero del club de Núñez. Joaquín Arzura y Lucas Alario completaron la goleada favorable a River, que superó posteriormente a Gimnasia La Plata y Rosario Central para sellar su coronación.

Marcelo Gallardo y Leonardo Madelón, entrenadores de ambos equipos en el antecedente disputado hace prácticamente una década en el estadio José María Minella, estarán nuevamente en los bancos de suplentes en el partido que definirá al siguiente contrincante de Racing.

Además, aquel cruce que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2016 marca la única aparición de Unión entre los ocho mejores de la competencia, grupo al que accederá en caso de tomarse revancha del Millonario.