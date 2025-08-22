Uno Santa Fe | Unión | Unión

La Copa Argentina empezó a palpitar el duelo entre Unión y River

El cotejo entre Unión y River en Mendoza completará los octavos de final de la Copa Argetina. Por eso la organización comenzó a palpitar el gran choque

Ovación

Por Ovación

22 de agosto 2025 · 09:08hs
La Copa Argentina empezó a palpitar el duelo entre Unión y River

El jueves 28 de agosto a las 21.15, Unión enfrentará a River en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, buscando el último cupo disponible a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Está claro que por los compromisos que viene sosteniendo el conjunto de Marcelo Gallardo, este mano a mano se fue dilatando, con lo cual también impide que esa llave avance. Ya espera Racing precisamente instalado entre los mejores ocho.

LEER MÁS: Unión venderá entradas en Santa Fe para el partido con River

Las particularidades del choque entre el Tate y el Millonario

Será el segundo antecedente entre ambos equipos por la competencia, con un aliciente estadístico para el Millonario: la victoria por 3-0 en Mar del Plata encaminó su consagración inicial en el certamen, perteneciente a la temporada 2015-2016.

Una particularidad de aquel cruce correspondiente a los Cuartos de Final radica en que el marcador lo abrió Sebastián Driussi, actual delantero del club de Núñez. Joaquín Arzura y Lucas Alario completaron la goleada favorable a River, que superó posteriormente a Gimnasia La Plata y Rosario Central para sellar su coronación.

Marcelo Gallardo y Leonardo Madelón, entrenadores de ambos equipos en el antecedente disputado hace prácticamente una década en el estadio José María Minella, estarán nuevamente en los bancos de suplentes en el partido que definirá al siguiente contrincante de Racing.

Además, aquel cruce que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2016 marca la única aparición de Unión entre los ocho mejores de la competencia, grupo al que accederá en caso de tomarse revancha del Millonario.

Unión River Copa Argentina
Noticias relacionadas
union afrontara una seguidilla ante rivales con desgaste internacional

Unión afrontará una seguidilla ante rivales con desgaste internacional

del blanco: hoy somos un equipo mas compacto, se nota la pretemporada que hicimos

Del Blanco: "Hoy somos un equipo más compacto, se nota la pretemporada que hicimos"

Huracán quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

Antes de visitar a Unión, Huracán quedó eliminado de la Copa Sudamericana

union tiene dia y hora definidos para visitar a racing

Unión tiene día y hora definidos para visitar a Racing

Lo último

La solidez de Unión, con la defensa más joven del fútbol argentino

La solidez de Unión, con la defensa más joven del fútbol argentino

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

Último Momento
La solidez de Unión, con la defensa más joven del fútbol argentino

La solidez de Unión, con la defensa más joven del fútbol argentino

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Ovación
Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Juan Pablo Pumpido se sumó al cuerpo técnico de Olímpia en Paraguay

Juan Pablo Pumpido se sumó al cuerpo técnico de Olímpia en Paraguay

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

Policiales
Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"