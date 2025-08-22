Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

La paupérrima campaña de Colón en el Torneo de la Primera Nacional se refleja también con sus actuaciones en el Brigadier López, en donde perdió más de lo que ganó

Ovación

Por Ovación

22 de agosto 2025 · 11:26hs
En lo que va del 2025

En lo que va del 2025, Colón perdió más partidos de los que ganó en el Brigadier López.

Ni el más pesimista hincha de Colón hubiese imaginado el presente que atraviesa el equipo. Ubicado 15ª en una zona que tiene a 18 equipos y 15 puntos por debajo del último clasificado al Reducido.

Colón perdió más de lo que ganó en el Brigadier López

Una campaña penosa, que lo es aún más cuando se analiza el rendimiento del Rojinegro en condición de local. A lo largo de los años, Colón hizo pesar su localía para marcarle diferencias a sus rivales.

Pero en lo que va del 2025 y aunque parezca imposible de creer, Colón en el Brigadier López perdió más partidos de los que ganó.

En la actual competencia, el equipo sabalero disputó 13 partidos, de los cuales ganó cinco, perdió seis y empató dos. Así las cosas, sumó 17 puntos sobre 39 en disputa, con una efectividad del 43,6%.

LEER MÁS: En su debut como DT de Colón, Medrán se respalda en la experiencia

Una estadística que contrasta notablemente con lo que sucedió el año pasado. Y es que Colón en el Torneo de la Primera Nacional 2024 jugó 19 partidos, ganó 12, empató cuatro y perdió tres.

De esta manera, en el 2024, el Sabalero sumó 40 puntos sobre 57 en juego, alcanzando una efectividad del 70,1%, que difiere y mucho con lo obtenido en este 2025.

Por ello y con cuatro partidos como local para cerrar la competencia, el equipo ahora dirigido por Ezequiel Medrán está más que nunca obligado a revertir esta tendencia negativa.

Colón hinchas Brigadier López
Noticias relacionadas
colon puso a la venta las entradas para el cotejo ante chacarita

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

chacarita tendria una variante para visitar a colon

Chacarita tendría una variante para visitar a Colón

Ignacio Lago sufrió la fractura de uno de los dedos de su mano izquierda.

Colón podrá contar con Ignacio Lago para el partido ante Chacarita

arranco en colon el ciclo de ezequiel medran en busca de generar un sacudon positivo

Arrancó en Colón el ciclo de Ezequiel Medrán en busca de generar un sacudón positivo

Lo último

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Crónica de la noche salvaje en cancha de Independiente con violencia, ausencia policial y sin responsables

Crónica de la noche salvaje en cancha de Independiente con violencia, ausencia policial y sin responsables

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de audios con denuncias por corrupción

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de audios con denuncias por corrupción

Último Momento
Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Crónica de la noche salvaje en cancha de Independiente con violencia, ausencia policial y sin responsables

Crónica de la noche salvaje en cancha de Independiente con violencia, ausencia policial y sin responsables

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de audios con denuncias por corrupción

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de audios con denuncias por corrupción

Reforma constitucional: puntos clave y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

Reforma constitucional: puntos clave y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

Moretti: Me hicieron una cama, pero pido perdón y vuelvo a la presidencia de San Lorenzo

Moretti: "Me hicieron una cama, pero pido perdón y vuelvo a la presidencia de San Lorenzo"

Ovación
Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

La Copa Argentina empezó a palpitar el duelo entre Unión y River

La Copa Argentina empezó a palpitar el duelo entre Unión y River

Unión venderá entradas en Santa Fe para el partido con River

Unión venderá entradas en Santa Fe para el partido con River

Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Policiales
Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"