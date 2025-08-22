Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

La paupérrima campaña de Colón en el Torneo de la Primera Nacional se refleja también con sus actuaciones en el Brigadier López, en donde perdió más de lo que ganó

En lo que va del 2025, Colón perdió más partidos de los que ganó en el Brigadier López.

Ni el más pesimista hincha de Colón hubiese imaginado el presente que atraviesa el equipo. Ubicado 15ª en una zona que tiene a 18 equipos y 15 puntos por debajo del último clasificado al Reducido.

Una campaña penosa, que lo es aún más cuando se analiza el rendimiento del Rojinegro en condición de local . A lo largo de los años, Colón hizo pesar su localía para marcarle diferencias a sus rivales.

Pero en lo que va del 2025 y aunque parezca imposible de creer, Colón en el Brigadier López perdió más partidos de los que ganó.

En la actual competencia, el equipo sabalero disputó 13 partidos, de los cuales ganó cinco, perdió seis y empató dos. Así las cosas, sumó 17 puntos sobre 39 en disputa, con una efectividad del 43,6%.

Una estadística que contrasta notablemente con lo que sucedió el año pasado. Y es que Colón en el Torneo de la Primera Nacional 2024 jugó 19 partidos, ganó 12, empató cuatro y perdió tres.

De esta manera, en el 2024, el Sabalero sumó 40 puntos sobre 57 en juego, alcanzando una efectividad del 70,1%, que difiere y mucho con lo obtenido en este 2025.

Por ello y con cuatro partidos como local para cerrar la competencia, el equipo ahora dirigido por Ezequiel Medrán está más que nunca obligado a revertir esta tendencia negativa.