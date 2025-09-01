Uno Santa Fe | Unión | Unión

Fascendini: "Unión golpeó en los momentos justos y eso habla muy bien del equipo"

Valentín Fascendini se refirió a la gran victoria de Unión ante Racing en Avellaneda y destacó: "Este equipo responde siempre".

1 de septiembre 2025 · 00:06hs
Fascendini: Unión golpeó en los momentos justos y eso habla muy bien del equipo

La gran victoria de Unión por 3-2 ante Racing en Avellaneda dejó varias actuaciones destacadas. Una de ellas fue la de Valentín Fascendini, quien se mostró firme en defensa y sólido a lo largo de los 90 minutos, ratificando su crecimiento dentro del plantel tatengue.

El secreto de la victoria de Unión

Tras el partido, el juvenil dialogó con la prensa y analizó lo que dejó la noche en el Cilindro: “Creo que estuvimos a la altura. Veníamos de un partido duro que ya habíamos dejado atrás y nos tocó una cancha complicada como la de Racing. Nos llevamos un triunfo muy importante y eso es lo que vale, seguir sumando en este torneo”.

LEER MÁS: Del Blanco, figura de Unión: "Es un triunfo que necesitábamos"

Consultado sobre la clave del triunfo, Fascendini remarcó: “Convertimos en los momentos justos. Al principio nos anularon un gol y enseguida llegó el tanto en contra, pero el equipo reaccionó y eso habla muy bien de nosotros. No nos caímos nunca”.

El defensor también destacó la solidez que viene mostrando la zaga rojiblanca: “Más allá de quién juegue, el trabajo semanal es el mismo. Con Maizon (Rodríguez), con Juan Pablo (Ludueña) o con cualquiera de los chicos de la defensa nos entendemos muy bien. Eso nos da seguridad y confianza dentro de la cancha”.

El gran desafío para Fascendini en Unión

En lo personal, Fascendini reconoció que atraviesa un buen momento: “Mi objetivo es afianzarme en el equipo titular. El cuerpo técnico me da confianza y eso me permite crecer partido a partido. Sé que en cualquier momento se me va a dar el gol, ya tuve chances claras y estoy cada vez más cerca”.

LEER MÁS: Madelón: "El secreto de Unión es que le ganó a un grande"

Por último, valoró la madurez que viene mostrando el grupo: “Conseguimos dos triunfos seguidos como visitantes, algo que hace mucho nos costaba. Además, lo hicimos marcando siete goles, lo que refleja la personalidad del equipo. Anímicamente también nos recuperamos muy rápido después de la eliminación por penales con River. Jugamos contra uno de los equipos más importantes del país y no nos superaron, al contrario, respondimos siempre”.

Con apenas 22 años y surgido de la cantera de Boca, Fascendini se consolida como una de las grandes apariciones del Unión de Madelón, que sueña con seguir escalando en la tabla.

