Madelón: "El secreto de Unión es que le ganó a un grande"

Leonardo Madelón se refirió a la victoria de Unión ante Racing en Avellaneda, y le dio riendas sueltas a la ilusión que generó tamaña producción

31 de agosto 2025 · 23:56hs
Madelón: El secreto de Unión es que le ganó a un grande

La gran victoria de Unión por 3-2 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda dejó a los hinchas tatengues con una sonrisa enorme y al plantel con la confianza en alza. Tras el partido, Leonardo Madelón analizó el rendimiento de su equipo en conferencia de prensa y no ocultó su satisfacción por lo conseguido.

El valor de la victoria para Unión

“El secreto estuvo en que le ganamos a un equipo grande en su casa. Para nosotros es muy importante. Racing está bien armado, se preparó para pelear cosas importantes, pero supimos hacer nuestro partido. Quizás no tuvimos tanto la pelota, pero sí los contragolpes listos para lastimar y así lo ganamos con justicia”, señaló el DT rojiblanco.

Sobre el gol anulado a Mauro Pittón, Madelón fue claro: “Nunca entendí la decisión porque tampoco la pude ver. Creo que se habló de una supuesta interferencia de Garribia, pero no importa, lo bueno es que el equipo siguió peleando, sin bajar los brazos, y encontró el premio”.

Tarragona.jpg

Consultado sobre el momento futbolístico de Unión y la ilusión de los hinchas, el entrenador dejó un mensaje de mesura: “Estamos saliendo de una situación difícil y lo estamos haciendo de buena manera. Lo importante es no confundirnos, no creernos más de lo que somos. Si seguimos con humildad y compromiso, seguro vamos a estar a la altura”.

Madelón también destacó el nivel colectivo y el trabajo de los refuerzos: “Los delanteros son claves, hoy lo demostraron. Tenemos un plantel con buenos jugadores y material humano, se nota que hay un grupo muy comprometido. Además, los que entraron lo hicieron muy bien”.

Madelón sobre la visita de Scaloni en Ezeiza

Por último, valoró la visita de Lionel Scaloni a los entrenamientos en Ezeiza: “Fue un orgullo enorme. Nos dio un mensaje de humildad, de sencillez. Imaginate lo que significa para los chicos que el técnico campeón del mundo venga a saludarlos. Eso nos transmitió una energía muy especial”.

Con dos triunfos consecutivos fuera de casa, siete goles convertidos y un equipo en alza, Unión se ilusiona. Pero Madelón baja el tono: “Defender bien también es jugar bien. Hay que seguir trabajando y sumando. Si después viene algo más, bienvenido”.

