Solari, sobre las virtudes de Unión: "Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad"

Augusto Solari destacó la gran tarea de Unión para la victoria ante Racing y reveló: "Hay que mantener los pies sobre la tierra".

En una noche inolvidable para Unión , que superó 3-2 a Racing en Avellaneda y se llevó tres puntos vitales tanto en la pelea por la permanencia como en la ilusión por meterse en los octavos de final del Torneo Clausura, uno de los grandes protagonistas fue Augusto Solari. El mediocampista selló el triunfo con el tercer gol tatengue y mostró toda su jerarquía en los minutos finales.

Al terminar el encuentro, expresó su satisfacción por el momento que atraviesa el equipo: “Uno se ve representado cada día en la forma de querer que el club crezca y mejore. Estoy contento de poder estar hoy vistiendo esta camiseta”.

Sobre la chance de que el hincha se ilusione después de despegarse de la zona baja y acercarse a puestos de clasificación, Solari fue claro: “Hay que mantener los pies sobre la tierra. Cada partido y cada entrenamiento debemos vivirlo como hasta ahora, con trabajo y humildad. Esa fue la base que nos trajo hasta acá y es el camino que tenemos que seguir”.

¡SALIDA EN FALSO DE GABY ARIAS Y LEY DEL EX! ¡GOL DE AUGUSTO SOLARI PARA EL 3-1 DE UNIÓN ANTE RACING EN EL CILINDRO!





El ex River y Racing también destacó el crecimiento del equipo en condición de visitante, un déficit histórico para Unión: “No es común que el club gane dos partidos seguidos fuera de casa en la liga. Creo que eso habla de un cambio en la personalidad y de que el grupo se fortaleció. El equipo siempre trabajó de la misma forma, pero ahora los resultados acompañan y se nota mucho más ese esfuerzo que se viene haciendo semana tras semana”.

La clave de la victoria ante Racing

En cuanto al análisis del triunfo frente a la Academia, Solari no dudó en valorar lo hecho por el Tatengue: “Jugamos contra un equipo de enorme jerarquía, con jugadores que están en la Copa Libertadores, y lo hicimos muy bien, a la altura, con nuestra idea. Ellos nos complicaron en algunos momentos, pero supimos tener la tranquilidad para aprovechar y meter el tercer gol, que nos dio aire para manejar el cierre”.

Con su experiencia y aporte goleador, Solari empieza a ganarse un lugar importante en el plantel de Leonardo Madelón, que disfruta de un momento ideal y ya se ilusiona con seguir siendo protagonista en el campeonato.