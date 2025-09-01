Uno Santa Fe | Unión | Unión

Pittón, sin rodeos en Unión: "Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro"

Mauro Pittón, uno de los estandartes de la victoria de Unión ante Racing, reveló: "Lo importante es que el equipo arrancó en desventaja y lo pudo revertir".

1 de septiembre 2025 · 00:27hs
Pittón, sin rodeos en Unión: Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro

Unión volvió a dar un golpe en Avellaneda y se trajo tres puntos de oro al derrotar 3-2 a Racing, en una de las actuaciones más sólidas del ciclo de Leonardo Madelón. Entre los puntos altos del equipo volvió a destacarse Mauro Pittón, pieza clave en el mediocampo tatengue, que se mostró firme en la recuperación, lúcido en la distribución y con presencia ofensiva.

Pittón, sobre la idea de Unión

Tras el partido, el volante santafesino expresó: “Estamos convencidos de la idea más que nunca. Sabemos que forzándonos y siguiendo por esta línea vamos a ser un equipo duro. Eso es lo que buscamos partido a partido”.

Uno de los momentos que marcó la previa del duelo con Racing fue la visita de Lionel Scaloni al plantel tatengue en el predio de AFA. Pittón no ocultó su orgullo: “La verdad que es un privilegio, no todos los días el técnico de la Selección pasa a saludarte. Fue un lujo enorme, nos hizo muy bien en lo anímico después de lo que había sido la eliminación con River. Nos comentó que había visto el partido, que le gustó lo que hicimos, y esas cosas también incentivan a seguir trabajando de la misma manera”.

En lo personal, Pittón volvió a ser protagonista, con llegada al área y hasta un gol que fue anulado por intervención del VAR: “Con Mauri (Martínez) nos entendemos bien, a veces uno se suelta y el otro queda, y eso nos permite llegar con mucha gente al ataque. Hoy acompañé una jugada y pudimos convertir, aunque no valió. Lo importante es que el equipo arrancó en desventaja y lo pudo dar vuelta”.

El mediocampista destacó el esfuerzo físico del plantel, que viene de una seguidilla intensa de viajes y partidos: “Venimos de jugar en Mendoza y llegar directo acá, pero el club hace un esfuerzo enorme para que tengamos las mejores condiciones de descanso y alimentación. Eso se refleja después en la cancha. Estamos bien físicamente y eso se nota”.

Pittón mantiene la cautela en Unión

Consultado por el presente de Unión, que comenzó el semestre luchando por el descenso y hoy se encuentra entre los animadores de la zona, Pittón fue cauto: “El fútbol son momentos, está claro. Pero nosotros pensamos partido a partido, sin mirar más allá. Lo importante es ser un equipo que trabaja, que se esfuerza, que mantiene el bloque corto y que cada vez agrega más juego. En los últimos partidos tuvimos buenos momentos con la pelota y eso también es un crecimiento”.

Con la solidez de Pittón en el medio y un equipo cada vez más convencido de la idea de Madelón, Unión disfruta de un presente soñado y se permite mirar con ilusión lo que viene.

