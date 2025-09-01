Uno Santa Fe | Unión | Unión

El uno por uno de Unión en el triunfazo ante Racing

Unión venció como visitante a Racing evidenciando un gran rendimiento. Las figuras en el Tate fueron Mateo Del Blanco y Mauro Pittón

1 de septiembre 2025 · 00:06hs
Unión jugó un partidazo y venció a Racing 3-2.

Matías Tagliamonte (5): Su primer error en el arco de Unión fue el primer gol de Racing en donde dio un rebote largo y le dejó la pelota servida a Martínez. Después en el segundo tiempo gran atajada ante un cabezazo de Colombo.

Lautaro Vargas (6): Hizo un partido prolijo, atento a la hora de marcar, por allí no pasó tanto al ataque, pero se mostró muy disciplinado a la hora de cuidar su sector.

Juan Pablo Ludueña (6): Correcta actuación, no cometió errores, se mostró expeditivo y seguro para rechazar. Cada vez que le toca jugar, termina cumpliendo.

Valentín Fascendini (6): Al igual que Ludueña, se mostró sobrio para defender en el juego aéreo. Incluso estuvo cerca de anotar con un cabezazo que terminó atajando Arias.

Mateo Del Blanco (8): Jugó un partidazo brindando dos asistencias. La primera el tiro de esquina para el gol de Estigarribia y la segunda con una corrida fantástica para meter el centro que terminó en gol de Tarragona. Defendió y jugó para adelante.

Julián Palacios (6): Enorme desgaste para cubrir todo el carril, presionó y metió como siempre. Le faltó definir mejor ya que dispuso de un par de chances concretas, salió reemplazado producto de la exigencia física.

Mauro Pittón (8): La otra gran figura del Tate, un motorcito en la zona media, cortando, relevando y jugando. Le anularon un gol polémico, pero no decayó e hizo todo bien. Inició la jugada que terminó en el tercer gol de Unión.

Mauricio Martínez (6): Correcta actuación, está claro que sintió el ritmo y por eso fue reemplazado. Pero en la primera etapa se mostró prolijo y ordenado para darle salida limpia al equipo.

Franco Fragapane (5): Desperdició una chance muy clara en el final del primer tiempo rematando sin convicción. Generoso para el ida y vuelta, pero le faltó mayor precisión.

Cristian Tarragona (7): Volvió al gol en una buena definición a la carrera para anticipar al defensor. Muy criterioso para jugar de espaldas y generar peligro en ataque.

Marcelo Estigarribia (7): Apareció en el momento indicado para ganar de cabeza y decretar el empate parcial. Volvió a convertir y una vez más fue importante para ganar por arriba y presionar la salida del rival.

Rafael Profini (5): Ingresó en el peor momento de Unión, cuando el equipo defendía muy cerca de su área. Se dedicó a rechazar el balón sin tener la chance de poder salir jugando.

Augusto Solari (6): No había entrado bien, se mostraba impreciso y sin peso para encabezar alguna contra. Pero terminó apareciendo en el área rival para anotar el tercer gol.

Lucas Gamba (-): No entró bien, le costó aguantar la pelota y la perdía muy rápido. Está claro que bajó su nivel y es por eso que ahora le toca ingresar desde el banco.

Agustín Colazo (-): Estuvo muy cerca de anotar su primer gol, cuando fue al piso para anticipar a un defensor rival pero Arias terminó tapando el remate.

Emiliano Álvarez (-): Ingresó para jugar el último cuarto de hora y lo hizo con solvencia, luchando y metiendo. Generó una falta en campo rival para sacar a su equipo del fondo.

