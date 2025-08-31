Unión obtuvo una victoria colosal ante Racing siendo más de principio a fin

Unión fue ampliamente superior a Racing para ganar 3-2. Los goles del Tate lo marcaron Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Augusto Solari

Unión metió un triunfazo ante Racing y escala en la tabla general.

Unión obtuvo un triunfazo ante Racing por 3-2. El Tate fue más de principio a fin e incluso mereció ganar por una mayor ventaja, dado que jugó el mejor partido desde la vuelta de Leonardo Madelón.

Nunca se notó que Unión venía de jugar hacía tres días y Racing llegaba a este partido con una semana de descanso. Por ello, es aún más destacado lo que logró el elenco rojiblanco.

Unión lo dio vuelta en el primer tiempo

La primera acción de peligro del partido fue para Unión cuando a los 8' Cristian Tarragona jugó de espaldas fue a buscar una pared y terminó ejecutando un remate desde afuera del área que Gabriel Arias desvió al córner.

Y segundo después, volvió a tener una chance clara el Tate. Esta vez fue un centro desde la derecha de Mateo Del Blanco y el cabezazo de Valentín Fascendini que fue a parar a las manos de Arias.

El Tate seguía buscando en ataque y el que intentó fue Julián Palacios ingresando por la izquierda dentro del área pero su remate no tuvo dirección y terminó controlando Arias.

En esos primeros 10' el más peligroso en ataque era el Rojiblanco que encontraba espacios de mitad de cancha hacia arriba y con su juego vertical complicaba al elenco local.

Y a los 13' Unión llegó al gol mediante una gran acción en ataque. Julián Palacios ganó en velocidad frenó y metió un centro hacia atrás para que Mauro Pittón de frente al arco definiera junto al caño izquierdo.

Sin embargo, Arasa fue llamado por el VAR para que defina si Cristian Tarragona había interferido en la visión de Arias y finalmente el juez decidió anular el gol.

Y cuando Unión era más, a los 22' Matías Tagliamonte dio un rebote largo al remate de Gastón Martirena y Adrián Martínez debajo del arco no perdonó y anticipando con la pierna izquierda decretó el inmerecido 1-0.

A los 27' Unión volvió a generar peligro en el arco de Racing cuando Mateo Del Blanco ejecutó un tiro libre que picó antes y Arias alcanzó a mandar la pelota al córner.

Y desde ese tiro de esquina a los 28' llegó el más que merecido empate para Unión. Lo ejecutó Del Blanco y Marcelo Estigarribia de cabeza le ganó el duelo a Franco Pardo y estableció el 1-1.

Unión pudo anotar el segundo cuando a los 34' Julián Palacios se metió dentro del área con pelota dominada, pero su remate fue tapado por Arias. No definió bien el volante rojiblanco ya que el disparo le quedó para su pierna zurda.

Pero el Tate tendría revancha a los 41' para marcar un golazo. Enorme jugada de Mateo Del Blanco que anticipó de cabeza a Martirena, recorrió varios metros con pelota domina y le metió un pase a Cristian Tarragona quien a la carrera estiró la pierna derecha para decretar el 2-1 merecido.

Cuando se jugaban 45' el Tate estuvo a punto de anotar el tercero. Tarragona lo dejó a Palacios de frente al arco y cuando iba a definir cayó dentro del área, la jugada siguió y Franco Fragapane de manera insólita desperdició la chance rematando sin convicción para que Martirena terminara despejando.

Unión fue mucho más que Racing y pese a irse a los vestuarios ganando, debió hacerlo por mayor diferencia, además de un flojo arbitraje de Arasa quien le anuló un gol al Tate y quedó la duda sobre una falta a Palacios dentro del área.

En el segundo tiempo aguantó y lo terminó definiendo

Para el inicio del segundo tiempo, Leonardo Madelón mantuvo a los mismos 11 y era lógico después del gran primer tiempo que había jugado Unión.

En esos primeros minutos del complemento, Racing salió decidido a buscar el empate y el Tate se replegó apostando por la contra. Y a los 5' Tagliamonte voló para sacar del ángulo un cabezazo de Nazareno Colombo.

Sin embargo, rápidamente Unión respondió con otra chance clarísima de gol. A los 8' Del Blanco metió otro gran centro, Estigarribia la dejó pasar y Tarragona de frente al arco se demoró para definir y Gabriel Rojas fue al piso para despejar el balón.

A los 15' Madelón movió el banco teniendo en cuenta el desgaste físico del equipo que hacía tres días había jugado ante River en Mendoza. Ingresaron Augusto Solari y Rafael Profini para las salidas de Fragapane y Caramelo Martínez.

Con el correr de los minutos, Unión iba sintiendo el ritmo de juego y por eso se refugiaba más atrás e intentaba salir de contra aprovechando los muchos espacios que ofrecía el equipo local.

A los 24' Madelón sacó a Tarragona y a Estigarribia que habían marcado y realizado un enorme desgaste, para que ingresen Lucas Gamba y Agustín Colazo.

Los minutos pasaban, Racing tenía la pelota y Unión no podía salir de su propia área. Y es que una vez más, los cambios al Tate no le estaban resultando

El Tate solo se dedicaba a resistir, el arco de Arias le quedaba lejos y jugaba en los metros finales de su campo. Y es que tanto Gamba como Colazo no podía aguantar el balón para que el equipo saliera del fondo.

Pero a los 37' Mauro Pittón, una de las figuras del equipo le metió un pelotazo largo a Colazo quien picó y le ganó en velocidad a Arias y en vez de patear al arco tocó hacia atrás para que Augusto Solari a la carrera rematara de derecha para establecer el 3-1 que le ponía justicia al partido.

A los 42' el colombiano Duvan Vergara dentro del área casi convierte, pero Tagliamonte en la línea terminó atrapando el balón sin dar rebote.

Unión casi mete el cuarto a los 43' cuando Colazo anticipó a los defensores de Racing y desde el piso alcanzó a rematar de derecha para que Arias mandara la pelota al córner.

Racing descontó a los 48' con un golazo de zurda de Facundo Mura quien aprovechó un despeje de cabeza y metió la pelota en el ángulo izquierdo del arco rojiblanco

Fue claramente el mejor partido de Unión en la vuelta de Madelón. Ampliamente superior a un rival de la jerarquía de Racing y en condición de visitante.

Y es mucho más el mérito si se tiene en cuenta que el Tate tres días antes había jugado contra River. Un triunfazo que ratifica el muy buen presente del equipo que escala en la tabla anual y se consolida dentro de los playoffs.

Síntesis

Racing: 21-Gabriel Arias; 15-Gastón Martirena, 23-Nazareno Colombo, 13-Santiago Sosa, 18-Franco Pardo, 27-Gabriel Rojas; 32-Agustín Almendra, 5-Juan Nardoni; 28-Santiago Solari, 9-Adrián Martínez y 77-Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

Unión: 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 26-Juan Ludueña, 13-Valentín Fascendini, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 16-Mauricio Martínez, 7-Franco Fragapane; 19-Marcelo Estigarribia y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 23' Adrián Martínez (R), 28' Marcelo Estigarribia (U), 41' Cristian Tarragona (U), ST 37' Augusto Solari (U), 48' Facundo Mura (R).

Cambios: ST 9' Duvan Vergara x Almendra (R), Tomás Conechny x Solari (R), 15' Augusto Solari x Fragapane (U), Rafael Profini x Martínez (U), 24' Lucas Gamba x Estigarribia (U), Agustín Colazo x Tarragona (U), Facundo Mura x Rojas (R), Luciano Vietto x Balboa (R), 30' Emiliano Álvarez x Palacios (U), 34' Elías Torres x Nardoni (R).

Amonestados: Sosa y Mura (R).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Juan Domingo Perón.