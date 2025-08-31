Uno Santa Fe | Unión | Unión

Del Blanco, figura de Unión: "Es un triunfo que necesitábamos"

Mateo Del Blanco, una de las figuras de Unión, en el triunfazo ante Racing, habló de lo que representaron los tres puntos para la lucha del equipo.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2025 · 23:30hs
Del Blanco, figura de Unión: Es un triunfo que necesitábamos

Prensa Unión

Unión consiguió un triunfo de oro en Avellaneda. Con una actuación colectiva de carácter y momentos de gran fútbol, el Tatengue derrotó 3-2 a Racing en el Cilindro y dio un paso clave en la lucha por la permanencia, además de meterse en la pelea por la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura. Entre las figuras destacadas del partido estuvieron Mauro Pittón y Mateo Del Blanco, quien dialogó con la prensa tras el encuentro.

El análisis de Del Blanco de la victoria de Unión

Es muy importante para nosotros, lo necesitábamos, necesitábamos sumar y estamos contentos por eso”, afirmó el joven volante, que hoy se afianza en una posición poco habitual para él: el lateral izquierdo.

LEER MÁS: Las chicas de Unión siguen imparables y ahora despacharon a Comunicaciones en Santa Fe

Sobre este nuevo rol en el equipo, Del Blanco explicó: “La verdad que fue un cambio muy grande, nunca jugué como lateral izquierdo, siempre fui volante. Me fui adaptando con el tiempo, primero con Kily González como lateral-volante y ahora con Madelón como lateral”.

Una visita muy especial para el plantel de Unión

La semana estuvo marcada por una visita especial al predio de la AFA en Ezeiza: el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, pasó a saludar al plantel rojiblanco. “Es un orgullo que venga el técnico campeón del mundo. Nos contó cómo son los chicos, nos dijo que es todo de ellos, tiene una humildad tremenda”, destacó Del Blanco, todavía emocionado por la experiencia.

LEER MÁS: Dómina no contestó a las últimas ofertas y su final en Unión está cantado

Con la victoria frente a Racing, Unión alcanzó un envión anímico clave en este tramo decisivo del torneo. El equipo de Leonardo Madelón sumó puntos vitales para escaparle a los puestos de descenso y, al mismo tiempo, mantener vivo el sueño de pelear por un lugar en la próxima instancia del Clausura.

Unión Del Blanco Racing
Noticias relacionadas
Unión jugó un partidazo y venció a Racing 3-2.

El uno por uno de Unión en el triunfazo ante Racing

fascendini: golpeamos en los momentos justos y eso habla muy bien de nosotros

Fascendini: "Golpeamos en los momentos justos y eso habla muy bien de nosotros"

madelon: hay que trabajar y sumar, si despues viene algo mas, bienvenido

Madelón: "Hay que trabajar y sumar, si después viene algo más, bienvenido"

Unión metió un triunfazo ante Racing y escala en la tabla general.

Unión obtuvo una victoria colosal ante Racing siendo más de principio a fin

Lo último

Pittón: Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro

Pittón: "Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro"

Solari: Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad

Solari: "Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad"

El uno por uno de Unión en el triunfazo ante Racing

El uno por uno de Unión en el triunfazo ante Racing

Último Momento
Pittón: Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro

Pittón: "Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro"

Solari: Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad

Solari: "Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad"

El uno por uno de Unión en el triunfazo ante Racing

El uno por uno de Unión en el triunfazo ante Racing

Fascendini: Golpeamos en los momentos justos y eso habla muy bien de nosotros

Fascendini: "Golpeamos en los momentos justos y eso habla muy bien de nosotros"

Madelón: Hay que trabajar y sumar, si después viene algo más, bienvenido

Madelón: "Hay que trabajar y sumar, si después viene algo más, bienvenido"

Ovación
Pittón: Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro

Pittón: "Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro"

Solari: Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad

Solari: "Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad"

Fascendini: Golpeamos en los momentos justos y eso habla muy bien de nosotros

Fascendini: "Golpeamos en los momentos justos y eso habla muy bien de nosotros"

Colón se lo dio vuelta a Atlético y Tiro y habrá Clásico Santafesino en Copa Santa Fe

Colón se lo dio vuelta a Atlético y Tiro y habrá Clásico Santafesino en Copa Santa Fe

AmeriCup: Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona

AmeriCup: Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná