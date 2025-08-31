Del Blanco, figura de Unión: "Es un triunfo que necesitábamos"

Mateo Del Blanco, una de las figuras de Unión, en el triunfazo ante Racing, habló de lo que representaron los tres puntos para la lucha del equipo.

Unión consiguió un triunfo de oro en Avellaneda. Con una actuación colectiva de carácter y momentos de gran fútbol, el Tatengue derrotó 3-2 a Racing en el Cilindro y dio un paso clave en la lucha por la permanencia, además de meterse en la pelea por la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura. Entre las figuras destacadas del partido estuvieron Mauro Pittón y Mateo Del Blanco, quien dialogó con la prensa tras el encuentro.

“ Es muy importante para nosotros, lo necesitábamos, necesitábamos sumar y estamos contentos por eso ”, afirmó el joven volante, que hoy se afianza en una posición poco habitual para él: el lateral izquierdo.

Sobre este nuevo rol en el equipo, Del Blanco explicó: “La verdad que fue un cambio muy grande, nunca jugué como lateral izquierdo, siempre fui volante. Me fui adaptando con el tiempo, primero con Kily González como lateral-volante y ahora con Madelón como lateral”.

Una visita muy especial para el plantel de Unión

La semana estuvo marcada por una visita especial al predio de la AFA en Ezeiza: el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, pasó a saludar al plantel rojiblanco. “Es un orgullo que venga el técnico campeón del mundo. Nos contó cómo son los chicos, nos dijo que es todo de ellos, tiene una humildad tremenda”, destacó Del Blanco, todavía emocionado por la experiencia.

Con la victoria frente a Racing, Unión alcanzó un envión anímico clave en este tramo decisivo del torneo. El equipo de Leonardo Madelón sumó puntos vitales para escaparle a los puestos de descenso y, al mismo tiempo, mantener vivo el sueño de pelear por un lugar en la próxima instancia del Clausura.