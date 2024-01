Franco Calderón se despidió de Unión en sus redes sociales

La historia de Franco Calderón a lo largo de 2023 fue de idas y vueltas, ya que los dirigentes no lo pudieron convencer de firmar un nuevo contrato, y el jugador disputó la temporada bajo esa condición, más allá que el presidente Luis Spahn advirtió que solo accedió a que lo hiciera de esta manera en función de lo importante que era para Unión y las necesidades que tenía en cuanto a la pelea por no descender.

"Mi representante está negociando con Luis (Spahn), obviamente que no quiero cagar al club, yo soy jugador del club, no lo quiero cagar, se tienen que poner de acuerdo entre ellos dos para arreglar y que todo quede claro. Y seguramente voy a firmar un año más en Unión", manifestó Franco Calderón luego del empate sin goles que Unión cosechó ante Godoy Cruz en Mendoza, en la primera parte del año.

En diálogo con UNO Santa Fe, Franco Calderón se refirió a su futuro, luego de esas declaraciones que había dado en Mendoza, y afirmó: "Del contrato no tengo más qué hablar, porque después que dije eso ("no voy a cagar a Unión") no se volvieron a comunicar. Por el momento no voy a tocar ese tema, mi cabeza está en lo deportivo".

Y en otro tramo, ante la insistencia de UNO Santa Fe, Franco Calderón remarcó: "La verdad no quiero decir una cosa que me comprometa, pero voy a transpirar la camiseta hasta que alguien decida o me toque irme, mi laburo está acá, siento los colores porque me dio la oportunidad de crecer".

Lo concreto es que en el último mercado de pases sonó con fuerza para recalar en Argentinos, operación por la cual a Unión le quedaría cerca de 1 millón de dólares por los seis meses que le quedaban de contrato. Franco Calderón retiró sus pertenencias de Casasol, decidió no trabajar más con sus compañeros, lo que generó un gran enojo en el DT Cristian González.

La realidad sa alternativa se terminó cayendo, y luego de una conversación entre Kily y Calderón, el defensor volvió a trabajar con el plantel, debido a su importancia desde lo deportivo y por todo lo que se jugaría Unión en la segunda parte del año. Las negociaciones siguieron entre el club y el representante del jugador, pero lejos de un acuerdo.

Franco Calderón jugó ante Tigre su último partido con la camiseta de Unión, más allá que había esperanzas en que pueda renovar su contrato para jugar en el 2024 con la rojiblanca. E incluso, su destino estaría en Universidad de Chile, con quien ya tendría firmado un precontrato.

En las últimas horas de 2023 Franco Calderón se despidió de Unión con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, que reza: "Hoy me toca despedirme del club que me vio crecer y me dio la posibilidad de jugar en primera división".

"Estoy muy agradecido con mis compañeros , cuerpo técnico, médicos ,cocineros y todos los que forman parte de esta gran familia tatengue. Agradecer al hincha por el apoyo incondicional en cada partido y que desde el primer momento me hizo parte de este gran club", cierra el comunicado de Franco Calderón, el cual acompañó con una imagen alusiva.