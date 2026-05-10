Uno Santa Fe | Unión | Unión

Una ilusión que crece: Unión viajó directamente a Córdoba para visitar a Belgrano

Unión tenía preparada la logística por una posible clasificación y viaja directamente a Córdoba para enfocarse en el cruce de los cuartos de final ante Belgrano

Ovación

Por Ovación

10 de mayo 2026 · 08:26hs
Una ilusión que crece: Unión viajó directamente a Córdoba para visitar a Belgrano

Prensa Unión

La ilusión ya dejó de ser una expresión de deseo para convertirse en una realidad palpable. Después de dar un golpe fuerte en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, Unión no pierde tiempo y activa inmediatamente el siguiente paso de un camino que entusiasma.

• LEER MÁS: Unión consiguió un triunfo épico para meterse en cuartos de final

Antes incluso de disputar el duelo de los octavos de final del Apertura, el cuerpo técnico y la dirección deportiva ya habían diseñado un operativo especial contemplando una eventual clasificación a los cuartos de final y el plan se pone en marcha apenas consumada la victoria.

• LEER MÁS: El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

Unión viaja a Córdoba

Tras pasar la noche en Mendoza y desayunar este domingo, la delegación viajaba directamente hacia Córdoba para extender la concentración de cara al choque del próximo martes ante Belgrano en el estadio Julio César Villagra, con horario todavía a confirmar.

Leonardo Madelón

La decisión implica un esfuerzo económico importante por parte del club, ya que nuevamente se dispuso un traslado en chárter con el objetivo de reducir tiempos, maximizar el descanso y evitar el desgaste físico en plena seguidilla de partidos decisivos.

• LEER MÁS: Corvalán volvió a jugar en Unión y dejó un mensaje de líder: "Acá nadie está por encima del club"

El rival tampoco será sencillo. El Pirata llega fortalecido luego de quedarse con el clásico y ahora espera en Alberdi con la intención de seguir avanzando. Pero en Unión el foco está puesto en sostener este momento de confianza que revitalizó al plantel y volvió a encender la ilusión de la gente. Lejos de relajarse tras la clasificación, el Tatengue eligió seguir en movimiento. Porque cuando el sueño empieza a tomar forma, cada detalle cuenta.

Unión Córdoba Belgrano
Noticias relacionadas
video: uno santa fe, presente en la llegada del plantel de union a mendoza

Video: UNO Santa Fe, presente en la llegada del plantel de Unión a Mendoza

vila palpita el cruce con union: es un rival duro que ataca, tiene gol y un buen tecnico

Vila palpita el cruce con Unión: "Es un rival duro que ataca, tiene gol y un buen técnico"

union se mete en territorio extremo en busca del sueno en los playoffs del apertura

Unión se mete en territorio extremo en busca del sueño en los playoffs del Apertura

la reserva de union alcanzo un empate ante banfield, pero entro en un bache inoportuno

La reserva de Unión alcanzó un empate ante Banfield, pero entró en un bache inoportuno

Lo último

Colón le rindió tributo a los familiares de los héroes que hicieron caer al Santos de Pelé

Colón le rindió tributo a los familiares de los héroes que hicieron caer al Santos de Pelé

Colón pega rápido con gol de Lértora y le gana 1-0 a All Boys en Santa Fe

Colón pega rápido con gol de Lértora y le gana 1-0 a All Boys en Santa Fe

Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y pasó a los cuartos de final del Apertura

Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y pasó a los cuartos de final del Apertura

Último Momento
Colón le rindió tributo a los familiares de los héroes que hicieron caer al Santos de Pelé

Colón le rindió tributo a los familiares de los héroes que hicieron caer al Santos de Pelé

Colón pega rápido con gol de Lértora y le gana 1-0 a All Boys en Santa Fe

Colón pega rápido con gol de Lértora y le gana 1-0 a All Boys en Santa Fe

Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y pasó a los cuartos de final del Apertura

Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y pasó a los cuartos de final del Apertura

El color, calor y pasión de los hinchas de Colón para el cotejo ante All Boys

El color, calor y pasión de los hinchas de Colón para el cotejo ante All Boys

El día que Colón venció al Santos de Pelé e hizo inmortal al Cementerio de los Elefantes

El día que Colón venció al Santos de Pelé e hizo inmortal al Cementerio de los Elefantes

Ovación
Colón le rindió tributo a los familiares de los héroes que hicieron caer al Santos de Pelé

Colón le rindió tributo a los familiares de los héroes que hicieron caer al Santos de Pelé

El día que Colón venció al Santos de Pelé e hizo inmortal al Cementerio de los Elefantes

El día que Colón venció al Santos de Pelé e hizo inmortal al Cementerio de los Elefantes

Colón ya tiene también fecha y hora para recibir a Ciudad Bolívar en la fecha 17

Colón ya tiene también fecha y hora para recibir a Ciudad Bolívar en la fecha 17

Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y pasó a los cuartos de final del Apertura

Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y pasó a los cuartos de final del Apertura

Banco Provincial, puntero del Torneo Dos Orillas

Banco Provincial, puntero del Torneo Dos Orillas

Policiales
Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Escenario
Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe