Llegó como pieza de recambio para la dupla conformada por Nelson Acevedo y Mauro Pittón y, de a poco, se volvió un valor importante en Unión para el entrenador Leonardo Madelón. Fue prácticamente el jugador número 12, pese a que debió adaptarse al fútbol argentino. Fue así como el uruguayo Javier Méndez fue sumando minutos y hasta se animó a más. Para esta temporada arrancó como titular tras acordar la prórroga del préstamo en lo que asomaba como su gran oportunidad. Sin embargo, no convencía a gran parte de los hinchas. Su rendimiento bajó y por eso perdió su lugar en el equipo. Justamente el 30 de junio finaliza su contrato y es muy probable que no continúe.

De igual modo hay que ver lo que decide el nuevo entrenador, aunque la situación pinta para que su continuidad no sea en Santa Fe. En pocas palabras, el charrúa fue una de las apuestas de Madelón, que hizo caso omiso a las criticas que recibía en algunos pasajes y lo bancó.

Incluso disputó la llave de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro siendo el volante más combativo al lado de Jalil Elías, que dicho sea de paso, seguramente será complicado de retener, ya que su pase le pertenece a Godoy Cruz.

La cuestión es que ahora con la partida del técnico por un supuestos "desgaste", el crédito de Javier Méndez en Unión –donde marcó dos goles al cabo de 32 partidos– se habría agotado y es muy factible que comience a analizar otras opciones. Si bien es cierto que todavía no hay que rendir a cuenta, ya que no se sabe cuándo será la vuelta del fútbol por la cuarentena, la dirigencia no tendría intenciones de hacer una nueva gestión respecto a su contrato.

El jugador está cómodo en la ciudad y se siente importante en el grupo, pero lo económico es un impedimento, sumado a que no colmó del todo las expectativas de la gente. En caso que se mantenga la determinación de quitar los descensos, Unión seguramente irá por el camino de apostar por chicos de las inferiores, restándole todavía más chances a Javier Méndez.

Como viene la mano, sería uno de los varios integrantes que se despediría del club en esta cuarentena.