Unión transita entre la decepción por lo que no fue y la tranquilidad por lo hecho

Unión quedó eliminado del Torneo Apertura, en lo que implica un golpe duro. No obstante, el balance termina siendo positivo

El sueño de Unión de seguir avanzando en el Torneo Apertura quedó trunco . El equipo no jugó bien y perdió sin atenuantes ante Belgrano. No obstante y más allá de la frustración, el balance termina siendo positivo.

Y es que el Tate llegó más lejos que en el Torneo Clausura 2025, con menos plantel, dado que en el último mercado de pases, la inversión fue escasa y no se potenció el equipo.

Aún así, Unión se metió entre los mejores ocho equipos del Torneo Apertura y terminó cayendo como visitante, ante un rival que tiene más plantel y jerarquía.

No obstante, el golpe es fuerte, porque luego del triunfazo ante Independiente Rivadavia, la ilusión de poder hacer historia era muy grande.

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La realidad es que con un plantel acotado y dos partidos tan intensos en pocos días, el equipo sufrió el desgaste, sumado a que varios jugadores llegaron a este partido sin estar en su plenitud física.

Está claro que Unión no fue el equipo intenso y corredor que se vio en el partido ante Independiente Rivadavia. Le faltó una marcha más y se sabe, que cuando pierde esa intensidad, no es el mismo.

Unión es un equipo que juega bien, pero que marca la diferencia con sus laterales y carrileros. Y ante Belgrano, no tuvieron la frescura que los caracteriza y eso hizo que no pudieran desequilibrar.

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A eso hay que sumarle que sus dos delanteros vienen arrastrando lesiones musculares y todo ese combo le terminó pasando factura.

Seguramente, con más días de descanso, se hubiese visto otro Unión. Ahora habrá que dar vuelta la pagina y pensar en el partido de Copa Argentina ante Independiente.

Y luego ver qué sucederá con la continuidad de Leonardo Madelón y el armado del plantel. Hay ciclos cumplidos y jugadores que seguramente serán transferidos.

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A la luz de los resultados, fueron varios los jugadores que se potenciaron, la mayoría de ellos surgidos del club y eso siempre es un dato para destacar.

Es muy factible que se lleve a cabo una renovación importante, pensando en la próxima temporada. Pero para eso habrá tiempo, este presente lo encuentra a Unión entre la decepción y la tranquilidad.

Porque tal vez se hizo más de lo que se esperaba, pero a la vez, nuevamente se topó con la dura realidad de quedarse nuevamente con las manos vacías.