El sueño de Unión de seguir avanzando en el Torneo Apertura quedó trunco. El equipo no jugó bien y perdió sin atenuantes ante Belgrano. No obstante y más allá de la frustración, el balance termina siendo positivo.
Unión transita entre la decepción por lo que no fue y la tranquilidad por lo hecho
Unión quedó eliminado del Torneo Apertura, en lo que implica un golpe duro. No obstante, el balance termina siendo positivo
Por Ovación
Entre la decepción y la tranquilidad
Y es que el Tate llegó más lejos que en el Torneo Clausura 2025, con menos plantel, dado que en el último mercado de pases, la inversión fue escasa y no se potenció el equipo.
Aún así, Unión se metió entre los mejores ocho equipos del Torneo Apertura y terminó cayendo como visitante, ante un rival que tiene más plantel y jerarquía.
No obstante, el golpe es fuerte, porque luego del triunfazo ante Independiente Rivadavia, la ilusión de poder hacer historia era muy grande.
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La realidad es que con un plantel acotado y dos partidos tan intensos en pocos días, el equipo sufrió el desgaste, sumado a que varios jugadores llegaron a este partido sin estar en su plenitud física.
Está claro que Unión no fue el equipo intenso y corredor que se vio en el partido ante Independiente Rivadavia. Le faltó una marcha más y se sabe, que cuando pierde esa intensidad, no es el mismo.
Unión es un equipo que juega bien, pero que marca la diferencia con sus laterales y carrileros. Y ante Belgrano, no tuvieron la frescura que los caracteriza y eso hizo que no pudieran desequilibrar.
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A eso hay que sumarle que sus dos delanteros vienen arrastrando lesiones musculares y todo ese combo le terminó pasando factura.
Seguramente, con más días de descanso, se hubiese visto otro Unión. Ahora habrá que dar vuelta la pagina y pensar en el partido de Copa Argentina ante Independiente.
Y luego ver qué sucederá con la continuidad de Leonardo Madelón y el armado del plantel. Hay ciclos cumplidos y jugadores que seguramente serán transferidos.
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A la luz de los resultados, fueron varios los jugadores que se potenciaron, la mayoría de ellos surgidos del club y eso siempre es un dato para destacar.
Es muy factible que se lleve a cabo una renovación importante, pensando en la próxima temporada. Pero para eso habrá tiempo, este presente lo encuentra a Unión entre la decepción y la tranquilidad.
Porque tal vez se hizo más de lo que se esperaba, pero a la vez, nuevamente se topó con la dura realidad de quedarse nuevamente con las manos vacías.