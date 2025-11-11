Uno Santa Fe | Unión | Unión

Jerónimo Dómina, un caso sin cierre todavía en Unión

Jerónimo Dómina estaría sin representante, pero es asesorado por una persona de su confianza. Tuvo charlas con la dirigencia de Unión. ¿Se va libre finalmente?

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

11 de noviembre 2025 · 14:51hs
Jerónimo Dómina, un caso sin cierre todavía en Unión

UNO Santa Fe | José Busiemi

La situación de Jerónimo Dómina en Unión continúa sin una resolución. Tras finalizar su contrato con Squadra, la empresa que lo representaba, el panorama se volvió todavía más hermético. Hoy el delantero estaría sin representante, aunque se mantiene asesorado por una persona de su confianza.

• LEER MÁS: Unión ya tiene día y hora para cerrar la fase regular del Clausura ante Belgrano

En los últimos días, según pudo saber unosantafe, se produjo una nueva conversación entre el presidente Luis Spahn y el entorno del jugador, en la que se habría intentado mejorar la última propuesta para que el juvenil renueve su contrato. Sin embargo, la respuesta habría vuelto a ser negativa, manteniendo firme la decisión.

• LEER MÁS: Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

¿Un camino para que Jerónimo Dómina le deje algo a Unión?

En paralelo, surgió el nombre de Cristian Bragarnik, quien estaría interesado en sumarlo a Elche (España), con la posibilidad de que Unión conserve un porcentaje a futuro a modo de compensación por su salida.

Jerónimo Dómina
D&oacute;mina sigue camino a irse libre de Uni&oacute;n, pero el tema es si deja algo o no.

Dómina sigue camino a irse libre de Unión, pero el tema es si deja algo o no.

De esta manera, el escenario no varía: Dómina seguirá entrenando apartado del plantel profesional y, salvo un giro inesperado, se marchará en condición de libre a fin de año. La cuestión ahora pasa por definir si el club logra acordar una salida que le deje algún beneficio económico. Lo que si está claro, Unión pierde un patrimonio muy importante más allá de cualquier acuerdo por un porcentaje o un dinero compensatorio.

Unión Jerónimo Domina contrato
Noticias relacionadas
union, atento a la confirmacion del dia y la hora para visitar a belgrano en la ultima fecha

Unión, atento a la confirmación del día y la hora para visitar a Belgrano en la última fecha

union hizo historia al meterse por primera vez en los playoffs en el formato de copa

Unión hizo historia al meterse por primera vez en los playoffs en el formato de copa

la reaccion de los hinchas de union por el empate ante barracas en santa fe

La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

union, en zona de privilegio: asi quedarian hoy los cruces de playoffs del clausura 2025

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Lo último

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Último Momento
El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Alcaraz le ganó a Fritz y quedó a un paso de las semis en las ATP Finals

Alcaraz le ganó a Fritz y quedó a un paso de las semis en las ATP Finals

Jerónimo Dómina, un caso sin cierre todavía en Unión

Jerónimo Dómina, un caso sin cierre todavía en Unión

Ovación
El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Posible impugnación: el estatuto de Colón impediría la designación de Vignatti

Posible impugnación: el estatuto de Colón impediría la designación de Vignatti

A quién enfrentaría Unión en el inicio de los playoffs del Clausura

A quién enfrentaría Unión en el inicio de los playoffs del Clausura

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Colón se potencia en la pintura con otro pivote colombiano para la Liga Argentina

Colón se potencia en la pintura con otro pivote colombiano para la Liga Argentina

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"