Jerónimo Dómina, un caso sin cierre todavía en Unión

Jerónimo Dómina estaría sin representante, pero es asesorado por una persona de su confianza. Tuvo charlas con la dirigencia de Unión. ¿Se va libre finalmente?

La situación de Jerónimo Dómina en Unión continúa sin una resolución. Tras finalizar su contrato con Squadra , la empresa que lo representaba, el panorama se volvió todavía más hermético. Hoy el delantero estaría sin representante, aunque se mantiene asesorado por una persona de su confianza.

En los últimos días, según pudo saber unosantafe, se produjo una nueva conversación entre el presidente Luis Spahn y el entorno del jugador, en la que se habría intentado mejorar la última propuesta para que el juvenil renueve su contrato. Sin embargo, la respuesta habría vuelto a ser negativa, manteniendo firme la decisión.

¿Un camino para que Jerónimo Dómina le deje algo a Unión?

En paralelo, surgió el nombre de Cristian Bragarnik, quien estaría interesado en sumarlo a Elche (España), con la posibilidad de que Unión conserve un porcentaje a futuro a modo de compensación por su salida.

De esta manera, el escenario no varía: Dómina seguirá entrenando apartado del plantel profesional y, salvo un giro inesperado, se marchará en condición de libre a fin de año. La cuestión ahora pasa por definir si el club logra acordar una salida que le deje algún beneficio económico. Lo que si está claro, Unión pierde un patrimonio muy importante más allá de cualquier acuerdo por un porcentaje o un dinero compensatorio.