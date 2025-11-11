Uno Santa Fe | Unión | Unión

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

De cara al partido contra Belgrano, pero principalmente pensando en los playoffs, el técnico de Unión Leonardo Madelón tendrá que develar un interrogante

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2025 · 11:36hs
Leonardo Madelón deberá definir cómo integra la delantera de Unión.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Leonardo Madelón deberá definir cómo integra la delantera de Unión.

Unión ya está clasificado para disputar los octavos de final del Torneo Clausura. Sin embargo, aún debe jugar contra Belgrano para conocer la posición en la que finalizará y saber si arrancará los playoffs en condición de local.

El lindo problema que se le presenta a Madelón

Pero más allá de esta cuestión que resulta relevante, lo que se presenta como un interrogante de cara a lo que viene, tiene que ver con la decisión que tomará Leonardo Madelón respecto a la dupla de ataque que elegirá.

Y es que la recuperación de Agustín Colazo le generó un lindo problema al entrenador, que antes no dudada a la hora de conformar el ataque inclinándose por Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Sucede que la aparición de Colazo con tres goles seguidos hizo que por ejemplo ante Barracas Central el entrenador rojiblanco decidiera mantener en la formación titular al Huevo acompañado por Marcelo Estigarribia.

LEER MÁS: Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

De esta manera, por primera vez, Tarragona fue al banco de suplentes, aunque vale aclarar, que no estaba en su plenitud física dado que en la semana había entrenado varios días de manera diferenciada.

Estando bien, Tarragona es titular para Madelón, pero sin dudas que el buen rendimiento de Colazo abre una incógnita y más teniendo en cuenta que Estigarribia venía arrastrando una molestia en su rodilla, aunque ahora está recuperado.

Incluso en el cotejo ante Barracas Central y más allá de que Unión no convirtió goles, a la hora de analizar los rendimientos, Colazo se mostró más activo y participativo que Estigarribia.

LEER MÁS: Asoma el día y la hora de la visita de Unión a Belgrano en Córdoba

Por lo cual, es una buena noticia para el entrenador que ahora tiene para elegir, generando una competencia interna que potencia al equipo.

La realidad indica que el nivel de los tres delanteros mencionados es muy parejo. Como así también cuando se lo compara con los goles convertidos.

Tanto Estigarribia como Tarragona convirtieron cuatro goles y Colazo tres. Aunque este último sumó muchos menos minutos que los dos primeros. En consecuencia, nadie se sorprenderá si juega uno u otro y allí es donde Madelón deberá agudizar el ingenio y elegir a los dos que mejor estén.

Unión Leonardo Madelón delanteros
Noticias relacionadas
union hizo historia al meterse por primera vez en los playoffs en el formato de copa

Unión hizo historia al meterse por primera vez en los playoffs en el formato de copa

la reaccion de los hinchas de union por el empate ante barracas en santa fe

La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

union, en zona de privilegio: asi quedarian hoy los cruces de playoffs del clausura 2025

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

al union de madelon, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Lo último

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Último Momento
Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Messi: Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona

Messi: "Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona"

Ovación
El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"