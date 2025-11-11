El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

De cara al partido contra Belgrano, pero principalmente pensando en los playoffs, el técnico de Unión Leonardo Madelón tendrá que develar un interrogante

Unión ya está clasificado para disputar los octavos de final del Torneo Clausura . Sin embargo, aún debe jugar contra Belgrano para conocer la posición en la que finalizará y saber si arrancará los playoffs en condición de local.

Pero más allá de esta cuestión que resulta relevante, lo que se presenta como un interrogante de cara a lo que viene, tiene que ver con la decisión que tomará Leonardo Madelón respecto a la dupla de ataque que elegirá.

Y es que la recuperación de Agustín Colazo le generó un lindo problema al entrenador, que antes no dudada a la hora de conformar el ataque inclinándose por Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Sucede que la aparición de Colazo con tres goles seguidos hizo que por ejemplo ante Barracas Central el entrenador rojiblanco decidiera mantener en la formación titular al Huevo acompañado por Marcelo Estigarribia.

De esta manera, por primera vez, Tarragona fue al banco de suplentes, aunque vale aclarar, que no estaba en su plenitud física dado que en la semana había entrenado varios días de manera diferenciada.

Estando bien, Tarragona es titular para Madelón, pero sin dudas que el buen rendimiento de Colazo abre una incógnita y más teniendo en cuenta que Estigarribia venía arrastrando una molestia en su rodilla, aunque ahora está recuperado.

Incluso en el cotejo ante Barracas Central y más allá de que Unión no convirtió goles, a la hora de analizar los rendimientos, Colazo se mostró más activo y participativo que Estigarribia.

Por lo cual, es una buena noticia para el entrenador que ahora tiene para elegir, generando una competencia interna que potencia al equipo.

La realidad indica que el nivel de los tres delanteros mencionados es muy parejo. Como así también cuando se lo compara con los goles convertidos.

Tanto Estigarribia como Tarragona convirtieron cuatro goles y Colazo tres. Aunque este último sumó muchos menos minutos que los dos primeros. En consecuencia, nadie se sorprenderá si juega uno u otro y allí es donde Madelón deberá agudizar el ingenio y elegir a los dos que mejor estén.