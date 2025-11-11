Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión, tres fechas antes de cierre se salvó del descenso, y una antes se clasificó a playoffs. Cuáles son los argumentos que tiene para soñar.

En el fútbol argentino, las sorpresas ya dejaron de ser excepciones, lo que se traduce en una ilusión para Unión . Platense, hace apenas unos meses, escribió una de esas historias que se vuelven inspiración para los que vienen detrás: entró a los playoffs del Torneo Apertura por la ventana y terminó coronándose campeón tras eliminar a Racing, River, San Lorenzo y Huracán. No era candidato, pero sí un equipo con convicción, orden y un técnico que interpretó el momento. Lo mismo podría decirse de Colón en 2021, Patronato en 2023, Central Córdoba en 2024 o Independiente Rivadavia en 2025, todos clubes que, en distintos contextos, rompieron el molde y levantaron su primera estrella.

Esa línea de tiempo, que marca un cambio en el mapa competitivo del fútbol local, invita a una pregunta inevitable: ¿puede Unión sumarse a ese grupo de equipos que transformaron la ilusión en gloria?

Si el análisis se remonta apenas unos meses atrás, la respuesta parecería impensada. El primer semestre del año fue un calvario futbolístico. El ciclo de Cristian González terminó con más frustraciones que certezas: el equipo fue último en la Zona A del Torneo Apertura, naufragó en la Sudamericana y apenas logró un consuelo parcial con el avance en Copa Argentina. Pero el regreso de Leonardo Madelón reordenó el tablero.

En el Clausura, Unión recuperó competitividad y carácter, dos virtudes que siempre fueron parte de su ADN. Venció a rivales de jerarquía como Estudiantes y Racing —ambos protagonistas de la Copa Libertadores—, ganó en escenarios difíciles como Córdoba, La Plata y Rosario, y dejó una gran imagen en La Bombonera ante Boca. Además, rozó una hazaña en la Copa Argentina, donde eliminó a Rosario Central y quedó afuera ante River apenas por penales.

Los méritos del Unión de Madelón

Todo eso no se explica solo desde el envión anímico. El equilibrio defensivo se transformó en la base de esta reconstrucción. El arquero Matías Tagliamonte atraviesa su mejor momento, mientras que Maizon Rodríguez y Valentín Fascendini consolidaron una zaga confiable y de enorme proyección. En los costados, Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco se convirtieron en piezas codiciadas del mercado, por su regularidad y proyección. Unión acumula tres partidos consecutivos sin recibir goles, un dato que refleja la solidez que Madelón buscaba desde su llegada.

En el mediocampo, Mauro Pittón es uno de los grandes puntos altos del torneo: liderazgo, despliegue y madurez. A su lado, Mauricio Martínez intenta reencontrarse con el nivel que mostró en el arranque del Clausura. Por las bandas, el DT todavía busca su mejor fórmula: Palacios y Solari pelean por la derecha, mientras que Palavecino y Fragapane lo hacen por izquierda. Y adelante, si la salud futbolística lo permite, Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia son garantía de gol y experiencia, complementados por el presente encendido de Agustín Colazo, autor de tres tantos en los últimos cuatro encuentros.

Más allá de nombres y tácticas, el mayor desafío que tiene por delante el cuerpo técnico será mantener el equilibrio físico y mental del plantel. La etapa que se avecina no admite distracciones: los playoffs no perdonan errores, y cada detalle —desde el descanso hasta la confianza— puede marcar la diferencia.

En ese contexto, soñar no parece un exceso. Unión tiene una estructura sólida, una idea reconocible y un grupo que se fortaleció en la adversidad. No es el favorito, como tampoco lo fueron los que terminaron levantando el trofeo en los últimos años. Pero el fútbol argentino ya demostró que los títulos también se ganan con convicción, planificación y una pizca de rebeldía.

El Tatengue, que ya escribió una página nueva al clasificarse por primera vez a los playoffs, ahora enfrenta otro desafío: creer que puede ser protagonista hasta el final. Y si la historia reciente sirve de guía, no hay razones para no ilusionarse.