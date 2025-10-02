Uno Santa Fe | Unión | Unión

En Unión se corta la racha del equipo que sale de memoria

A la espera de la confirmación, la realidad indica que Leonardo Madelón no podrá repetir la formación titular y Unión tendrá un cambio para jugar con Aldosivi

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2025 · 09:26hs
Lucas Gamba será el reemplazante de Marcelo Estigarribia en la delantera de Unión.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Lucas Gamba será el reemplazante de Marcelo Estigarribia en la delantera de Unión.

Si bien la idea de Leonardo Madelón era repetir el equipo por cuarto partido consecutivo, la realidad indica que eso no sucederá, ya que Unión tendrá un cambio obligado.

Unión y un cambio obligado para recibir a Aldosivi

Y es que Marcelo Estigarribia viene arrastrando una molestia en su rodilla que le impidió entrenar con normalidad y es por eso que en la práctica de fútbol del miércoles el DT decidió el ingreso de Lucas Gamba.

Si bien la idea era esperar a Estigarribia, teniendo en cuenta que el partido con Aldosivi es este viernes, la decisión del cuerpo técnico es la de preservar al jugador para que se termine de recuperar.

LEER MÁS: El impresionante salto de Unión en 10 fechas en la carrera por no descender

Por ello, es un hecho que Estigarribia no será de la partida y de esta manera Gamba será titular acompañando en el ataque a Cristian Tarragona.

De esta manera, el equipo rojiblanco formará con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Lucas Gamba y Cristian Tarragona.

Unión Leonardo Madelón Lucas Gamba
Noticias relacionadas
lo que el hincha de union debe saber para ir al 15 de abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

el impresionante salto de union en 10 fechas en la carrera por no descender

El impresionante salto de Unión en 10 fechas en la carrera por no descender

gaston gonzalez sufrio nuevamente la rotura del ligamento cruzado y sera operado

Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

madelon define a los 11 de union que defenderan la punta ante aldosivi

Madelón define a los 11 de Unión que defenderán la punta ante Aldosivi

Lo último

Bullrich dijo que Espert tiene que contestar claro en los medios sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Quiero cadena perpetua: la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Último Momento
Bullrich dijo que Espert tiene que contestar claro en los medios sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

Quiero cadena perpetua: la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

"Quiero cadena perpetua": la firme posición de Martina Strada sobre el crimen de su hermano

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

El secretario del tesoro de EE. UU. le bajó el tono a la ayuda a Argentina: No les estamos dando dinero

El secretario del tesoro de EE. UU. le bajó el tono a la ayuda a Argentina: "No les estamos dando dinero"

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Ovación
Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres

Los Pumas tienen la alineación confirmada para jugar en Londres

Colapinto pone primera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Colapinto pone primera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Triunfos de Comesaña y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de Shanghái

Triunfos de Comesaña y Ugo Carabelli en el Masters 1000 de Shanghái

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Marcos Rojo está habilitado para jugar con Racing el Torneo Clausura

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario