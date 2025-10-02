En Unión se corta la racha del equipo que sale de memoria

A la espera de la confirmación, la realidad indica que Leonardo Madelón no podrá repetir la formación titular y Unión tendrá un cambio para jugar con Aldosivi

Lucas Gamba será el reemplazante de Marcelo Estigarribia en la delantera de Unión.

Si bien la idea de Leonardo Madelón era repetir el equipo por cuarto partido consecutivo, la realidad indica que eso no sucederá, ya que Unión tendrá un cambio obligado.

Y es que Marcelo Estigarribia viene arrastrando una molestia en su rodilla que le impidió entrenar con normalidad y es por eso que en la práctica de fútbol del miércoles el DT decidió el ingreso de Lucas Gamba.

Si bien la idea era esperar a Estigarribia, teniendo en cuenta que el partido con Aldosivi es este viernes, la decisión del cuerpo técnico es la de preservar al jugador para que se termine de recuperar.

LEER MÁS: El impresionante salto de Unión en 10 fechas en la carrera por no descender

Por ello, es un hecho que Estigarribia no será de la partida y de esta manera Gamba será titular acompañando en el ataque a Cristian Tarragona.

De esta manera, el equipo rojiblanco formará con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Lucas Gamba y Cristian Tarragona.