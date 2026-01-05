Uno Santa Fe | Unión | Ariel Rearte

La hoja de ruta de Ariel Rearte en el Básquet de Unión: "El objetivo está claro: llegar a playoffs"

Ariel Rearte asumió en Unión Básquet con un mensaje directo: potenciar al plantel, corregir falencias defensivas y meterse en playoffs de la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

5 de enero 2026 · 14:38hs
La hoja de ruta de Ariel Rearte en el Básquet de Unión: El objetivo está claro: llegar a playoffs

Ariel Rearte inició oficialmente su ciclo al frente del básquet de Unión y dejó definiciones contundentes. El entrenador habló del presente del equipo, de la exigencia diaria y del objetivo central: elevar el rendimiento colectivo para meterse en los playoffs de la Liga, sin perder de vista la construcción a mediano plazo.

Un arribo rápido y una convicción firme

La llegada de Rearte se dio casi sin pausas. Tras cerrar su etapa laboral en Paraguay, el llamado de Unión apareció de inmediato y lo convenció por el proyecto y el desafío. “Es un orgullo enorme llegar a Unión. Es una institución grande del país y con una idea deportiva que me atrajo desde el primer momento”, expresó en Basquetboleando, integrando su motivación personal con la responsabilidad del cargo.

El DT explicó que la propuesta fue clara desde el inicio: pensar el presente, pero también sentar bases. “Se dio todo muy rápido, pero también con una idea muy clara: resolver el ahora del equipo en la Liga y construir algo sostenible hacia adelante”, remarcó.

LEER MÁS: Rearte inició su era en Unión con la mira en Obras y Gimnasia (CR)

Entrenamientos, autocrítica y ambición

En sus primeros contactos con el plantel, Rearte detectó predisposición y compromiso. “Los dos primeros entrenamientos me dejaron muy buenas sensaciones”, contó, aunque no esquivó el análisis fino del momento deportivo.

Según el entrenador, el grupo sabe que está en deuda en algunos aspectos del juego. “El plantel es consciente de que necesita mejorar y de que tiene que estar más arriba en la tabla. El objetivo está claro: llegar a los playoffs”, sostuvo, dejando en evidencia que la autocrítica forma parte del proceso. La vara, para Rearte, es alta y no admite relajación: “Si bajás un cinco por ciento, no tenés chances de ganar. Pero si estás al cien, podés competirle a cualquiera, en cualquier cancha”.

LEER MÁS: Unión confirmó la salida de Lucas Peralta, que continuará en Comunicaciones

El mercado y una prioridad marcada

En cuanto a los refuerzos, el DT fue específico. La búsqueda apunta a una necesidad concreta dentro del equipo. “La urgencia hoy es reemplazar a Nacho Alessio. Necesitamos un jugador que nos dé solidez defensiva en la pintura”, explicó, dejando claro que la defensa es el eje a fortalecer. Sin descartar oportunidades de jerarquía, Rearte marcó prioridades: “Siempre sumar calidad ayuda, pero hoy el foco está en encontrar ese ‘cinco’ que nos haga crecer defensivamente y eleve el nivel colectivo”.

Ariel Rearte básquet Unión Liga Nacional
Noticias relacionadas
rearte, nuevo dt de union en la liga nacional: tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs

Rearte, nuevo DT de Unión en la Liga Nacional: "Tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs"

union volvera al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

union aposto por ariel rearte como entrenador para la continuidad en la liga nacional

Unión apostó por Ariel Rearte como entrenador para la continuidad en la Liga nacional

Unión sigue atento la situación del volante Rodrigo Saravia.

¿Cuál es la traba que separa a Rodrigo Saravia de Unión?

Lo último

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: Querían matarla, la atacaban en el cuello

La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: "Querían matarla, la atacaban en el cuello"

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Último Momento
Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: Querían matarla, la atacaban en el cuello

La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: "Querían matarla, la atacaban en el cuello"

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

Ovación
Unión vuelve a Obras con un objetivo claro y el estreno de Ariel Rearte en el banco

Unión vuelve a Obras con un objetivo claro y el estreno de Ariel Rearte en el banco

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

¿Cuál es la traba que separa a Rodrigo Saravia de Unión?

¿Cuál es la traba que separa a Rodrigo Saravia de Unión?

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe