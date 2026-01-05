La hoja de ruta de Ariel Rearte en el Básquet de Unión: "El objetivo está claro: llegar a playoffs"

Ariel Rearte inició oficialmente su ciclo al frente del básquet de Unión y dejó definiciones contundentes. El entrenador habló del presente del equipo, de la exigencia diaria y del objetivo central: elevar el rendimiento colectivo para meterse en los playoffs de la Liga , sin perder de vista la construcción a mediano plazo.

La llegada de Rearte se dio casi sin pausas. Tras cerrar su etapa laboral en Paraguay, el llamado de Unión apareció de inmediato y lo convenció por el proyecto y el desafío. “ Es un orgullo enorme llegar a Unión. Es una institución grande del país y con una idea deportiva que me atrajo desde el primer momento ”, expresó en Basquetboleando, integrando su motivación personal con la responsabilidad del cargo.

El DT explicó que la propuesta fue clara desde el inicio: pensar el presente, pero también sentar bases. “Se dio todo muy rápido, pero también con una idea muy clara: resolver el ahora del equipo en la Liga y construir algo sostenible hacia adelante”, remarcó.

LEER MÁS: Rearte inició su era en Unión con la mira en Obras y Gimnasia (CR)

Entrenamientos, autocrítica y ambición

En sus primeros contactos con el plantel, Rearte detectó predisposición y compromiso. “Los dos primeros entrenamientos me dejaron muy buenas sensaciones”, contó, aunque no esquivó el análisis fino del momento deportivo.

Según el entrenador, el grupo sabe que está en deuda en algunos aspectos del juego. “El plantel es consciente de que necesita mejorar y de que tiene que estar más arriba en la tabla. El objetivo está claro: llegar a los playoffs”, sostuvo, dejando en evidencia que la autocrítica forma parte del proceso. La vara, para Rearte, es alta y no admite relajación: “Si bajás un cinco por ciento, no tenés chances de ganar. Pero si estás al cien, podés competirle a cualquiera, en cualquier cancha”.

LEER MÁS: Unión confirmó la salida de Lucas Peralta, que continuará en Comunicaciones

El mercado y una prioridad marcada

En cuanto a los refuerzos, el DT fue específico. La búsqueda apunta a una necesidad concreta dentro del equipo. “La urgencia hoy es reemplazar a Nacho Alessio. Necesitamos un jugador que nos dé solidez defensiva en la pintura”, explicó, dejando claro que la defensa es el eje a fortalecer. Sin descartar oportunidades de jerarquía, Rearte marcó prioridades: “Siempre sumar calidad ayuda, pero hoy el foco está en encontrar ese ‘cinco’ que nos haga crecer defensivamente y eleve el nivel colectivo”.