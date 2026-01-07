Asoma la realización de la Copa Intercontinental de aguas abiertas

La unión entre la Maratón Santa Fe-Coronda y la tradicional Capri-Nápoles permite la concreción de la Copa Intercontinental de aguas abiertas.

La 61° edición del Maratón del golfo Capri-Nápoles se desarrollará en septiembre de 2026.

Uno de los eventos deportivos más importantes del año es la realización de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda. La misma se desarrollará el domingo 1° de febrero 2026, coincidiendo con el primer fin de semana del próximo mes, que marca la continuidad de la tradicional prueba de aguas abiertas de 57 kilómetros que une la capital provincial con la ciudad cabecera del departamento San Jerónimo.

Nace la Copa Intercontinental de aguas abiertas.

La unión de dos de las maratones más emblemáticas del mundo de las aguas abiertas, la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda y la Maratón Capri–Nápoles, da origen a un acontecimiento histórico para este deporte: la Copa Intercontinental de Aguas Abiertas.

Este ambicioso proyecto surge a partir de las conversaciones iniciadas luego de la última edición de la Santa Fe–Coronda, entre Diego Degano y Luciano Cottena, director del tradicional evento italiano. De ese intercambio nació una iniciativa común con un objetivo claro: recuperar y potenciar el interés internacional por las grandes maratones de aguas abiertas, ofreciendo a los nadadores un escenario competitivo de excelencia y proyección global.

La Copa Intercontinental propone la creación de un sistema de puntajes y ranking, tomando como base estas dos competencias icónicas, y estableciendo así un calendario de referencia para el alto rendimiento y la competencia internacional.

Uno de los pilares fundamentales del proyecto es su carácter inclusivo. Dado que tanto la Santa Fe–Coronda como la Capri–Nápoles cuentan hoy con categorías para nadadores profesionales y aficionados, la Copa consagrará a representantes de ambas categorías, siempre que hayan participado en ambas pruebas durante el mismo año. De esta manera, el ranking reflejará el verdadero espíritu competitivo de la Copa y permitirá que cada nadador, más allá de su trayectoria, tenga la posibilidad de escribir su nombre en la historia.

Por su tradición, dificultad y prestigio, ambas maratones representan un objetivo máximo para cualquier nadador de aguas abiertas. La Copa Intercontinental nace, justamente, para ofrecer un desafío único a quienes se animen a conquistar dos de las pruebas más exigentes y legendarias del calendario mundial.

El proyecto, además, contempla una expansión futura hacia nuevos escenarios internacionales. En este sentido, ya se han iniciado contactos con la histórica prueba canadiense del Lago San Juan, con el objetivo de ampliar el alcance de la Copa y fortalecer un circuito verdaderamente intercontinental.

La Copa Intercontinental de Aguas Abiertas es, en definitiva, el puntapié inicial de una nueva etapa para el deporte: un circuito que combina tradición y futuro, que honra a las grandes maratones del mundo y que abre sus puertas a todos los nadadores dispuestos a desafiar no solo al agua, sino también a sus propios límites.