Unión confirmó la salida de Lucas Peralta, que continuará en Comunicaciones

Lucas Peralta, quien viene de actuar en Unión, se convirtió en refuerzo de Comunicaciones de Mercedes, como ficha U21, para el reto de la Liga Nacional.

Comunicaciones de Mercedes cerró su plantel de cara a la continuidad de la temporada 2025/26 de la Liga Argentina con la incorporación de Lucas Eduardo Peralta, joven exjugador de Unión que llega para ocupar la ficha U21 disponible en el conjunto aurinegro.

Peralta nació en Santo Tomé, provincia de Santa Fe, tiene 20 años y mide 1,91 metros. Durante la última temporada sumó algunos minutos en el primer equipo de Unión en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), mientras que en la Liga de Desarrollo tuvo una participación destacada, con promedios de 14,6 puntos y 3 rebotes en 14 partidos disputados.

Comunicaciones, completo con la llegada de Peralta

Con esta incorporación, el equipo del interior correntino quedó completo para afrontar la próxima gira, que se iniciará la semana próxima en la provincia de Córdoba. El regreso a la competencia será el 7 de enero ante Bochas en Colonia Caroya; luego, el 9 enfrentará a Hindú y el 11 a Barrio Parque, ambos encuentros a disputarse en la ciudad de Córdoba.

El elenco mercedeño, dirigido por Ignacio “Titi” Barzanti, retomará los entrenamientos este viernes 2 desde las 19 en su estadio deportivo, con la mirada puesta en una exigente segunda parte del certamen.

La temporada 2025/26 de la Liga Argentina se desarrolla bajo un formato de torneo único, con 34 equipos divididos en dos conferencias, que compiten todos contra todos con partidos de ida y vuelta dentro de cada zona.