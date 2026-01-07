Lértora se ilusiona: "Colón es de Primera y vamos a pelear para que vuelva"

El volante Federico Lértora pasó la revisión médica y se sumará a la pretemporada de Colón. "Quería volver al país y me sedujo el proyecto a futuro", dijo

El regreso ya es un hecho. Federico Lértora superó este miércoles la revisión médica (luego firmaba su contrato ) y desde este jueves se sumará de lleno a la pretemporada de Colón , marcando un retorno cargado de significado, expectativas y un fuerte sentido de pertenencia.

“Muy contento de este regreso a Colón”, fue la primera sensación que dejó el volante, apenas cumplido el paso formal. Rápidamente apareció el termómetro del hincha: “La gente ya me hizo saber la ilusión que hay, así que es un placer estar acá y también con el mismo deseo que todos”, señaló.

Lértora explicó que la decisión no fue casual. “Tenía ganas de volver al país y me sedujo el proyecto que me plantearon a futuro. Lo sentí también como un desafío importante para mi carrera”, confesó. Y fue más allá, con una frase que resume el objetivo colectivo: “Todos sabemos que Colón no merece estar en la Primera Nacional, Colón es de Primera, y haremos todo lo posible para que vuelva”.

image Federico Lértora pasó la revisión médica este miércoles en Colón. Foto: Radio Gol

La ilusión de Federico Lértora en su vuelta a Colón

El vínculo emocional con el club y su gente fue determinante. “Desde el momento que me fui hasta hoy, la gente siempre me expresó su cariño y eso es muy importante. Eso jugó mucho también”, reconoció.

En lo físico, el mediocampista llevó tranquilidad: “Estoy bien. Si bien no estuve jugando en los últimos meses, siempre estuve entrenando y cuidándome. Tengo muchas ganas de entrenar y un montón de expectativas”.

Sobre el desafío que se viene, Lértora no subestimó el camino. “Es un torneo bravo y competitivo. Está la presión extra por la historia de Colón, que está para otra cosa, entonces hay que ser humilde para volver”, advirtió, con un mensaje realista y maduro.

También destacó el trabajo silencioso que permitió concretar el retorno: “Vengo hablando bastante con Diego Colotto y José Alonso. Siempre hubo predisposición para lograr este regreso”, reveló, valorando el rol de la dirigencia y el área deportiva.

El mensaje de Lértora a los hinchas de Colón

Antes de cerrar, dejó un mensaje directo al pueblo sabalero: “Agradecerle a la gente, porque siempre fue respetuosa, y decirles que sabemos la responsabilidad que toca. Llego con muchas ganas de ponerme a disposición para buscar el objetivo con humildad”.