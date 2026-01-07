Uno Santa Fe | Colón | Colón

Lértora se ilusiona: "Colón es de Primera y vamos a pelear para que vuelva"

El volante Federico Lértora pasó la revisión médica y se sumará a la pretemporada de Colón. "Quería volver al país y me sedujo el proyecto a futuro", dijo

Ovación

Por Ovación

7 de enero 2026 · 15:29hs
Lértora se ilusiona: Colón es de Primera y vamos a pelear para que vuelva

Gentileza @Agusseissfon

El regreso ya es un hecho. Federico Lértora superó este miércoles la revisión médica (luego firmaba su contrato) y desde este jueves se sumará de lleno a la pretemporada de Colón, marcando un retorno cargado de significado, expectativas y un fuerte sentido de pertenencia.

• LEER MÁS: El futuro del Pulga Rodríguez vuelve al centro de la escena y José Alonso busca una salida en Colón

“Muy contento de este regreso a Colón”, fue la primera sensación que dejó el volante, apenas cumplido el paso formal. Rápidamente apareció el termómetro del hincha: “La gente ya me hizo saber la ilusión que hay, así que es un placer estar acá y también con el mismo deseo que todos”, señaló.

• LEER MÁS: Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Lértora explicó que la decisión no fue casual. “Tenía ganas de volver al país y me sedujo el proyecto que me plantearon a futuro. Lo sentí también como un desafío importante para mi carrera”, confesó. Y fue más allá, con una frase que resume el objetivo colectivo: “Todos sabemos que Colón no merece estar en la Primera Nacional, Colón es de Primera, y haremos todo lo posible para que vuelva”.

image
Federico L&eacute;rtora pas&oacute; la revisi&oacute;n m&eacute;dica este mi&eacute;rcoles en Col&oacute;n.

Federico Lértora pasó la revisión médica este miércoles en Colón.

La ilusión de Federico Lértora en su vuelta a Colón

El vínculo emocional con el club y su gente fue determinante. “Desde el momento que me fui hasta hoy, la gente siempre me expresó su cariño y eso es muy importante. Eso jugó mucho también”, reconoció.

• LEER MÁS: Colón presentó oficialmente al mediocampista Matías Muñoz

En lo físico, el mediocampista llevó tranquilidad: “Estoy bien. Si bien no estuve jugando en los últimos meses, siempre estuve entrenando y cuidándome. Tengo muchas ganas de entrenar y un montón de expectativas”.

• LEER MÁS: ¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

Sobre el desafío que se viene, Lértora no subestimó el camino. “Es un torneo bravo y competitivo. Está la presión extra por la historia de Colón, que está para otra cosa, entonces hay que ser humilde para volver”, advirtió, con un mensaje realista y maduro.

También destacó el trabajo silencioso que permitió concretar el retorno: “Vengo hablando bastante con Diego Colotto y José Alonso. Siempre hubo predisposición para lograr este regreso”, reveló, valorando el rol de la dirigencia y el área deportiva.

El mensaje de Lértora a los hinchas de Colón

Antes de cerrar, dejó un mensaje directo al pueblo sabalero: “Agradecerle a la gente, porque siempre fue respetuosa, y decirles que sabemos la responsabilidad que toca. Llego con muchas ganas de ponerme a disposición para buscar el objetivo con humildad”.

Colón Federico Lértora contrato
Noticias relacionadas
colon maneja tambien la alternativa de federico perez para el lateral derecho

Colón maneja también la alternativa de Federico Pérez para el lateral derecho

colon abre el 2026 de visitante en la liga argentina ante santa paula

Colón abre el 2026 de visitante en la Liga Argentina ante Santa Paula

el futuro del pulga rodriguez vuelve al centro de la escena y jose alonso busca una salida en colon

El futuro del Pulga Rodríguez vuelve al centro de la escena y José Alonso busca una salida en Colón

Ezequiel Medrán, atento y meticuloso, conduce la práctica de Colón mientras avanza el armado del plantel para la Primera Nacional 2026.

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Lo último

Barcelona goleó al Athletic Club y se metió en la final de la Supercopa de España

Barcelona goleó al Athletic Club y se metió en la final de la Supercopa de España

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Unión suma una vuelta clave: Bruno Pittón ya trabaja a la par en la pretemporada

Unión suma una vuelta clave: Bruno Pittón ya trabaja a la par en la pretemporada

Último Momento
Barcelona goleó al Athletic Club y se metió en la final de la Supercopa de España

Barcelona goleó al Athletic Club y se metió en la final de la Supercopa de España

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Unión suma una vuelta clave: Bruno Pittón ya trabaja a la par en la pretemporada

Unión suma una vuelta clave: Bruno Pittón ya trabaja a la par en la pretemporada

Puente del Parque Garay: desde este jueves habilitan el tránsito solo para vehículos livianos

Puente del Parque Garay: desde este jueves habilitan el tránsito solo para vehículos livianos

Preocupación de la Red de Vecinales por la inseguridad: alertan por el aumento de delitos y la falta de denuncias al 911

Preocupación de la Red de Vecinales por la inseguridad: alertan por el aumento de delitos y la falta de denuncias al 911

Ovación
Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Mauro Pittón aseguró: En Unión queremos seguir siendo un equipo intenso e incómodo

Mauro Pittón aseguró: "En Unión queremos seguir siendo un equipo intenso e incómodo"

Colón consultó por Federico Rasmussen, pero se topó con una importante barrera

Colón consultó por Federico Rasmussen, pero se topó con una importante barrera

Nos sorprendieron para bien: Unión inició la pretemporada con un plantel en gran nivel físico

"Nos sorprendieron para bien": Unión inició la pretemporada con un plantel en gran nivel físico

Unión tendrá que seguir esperando: Boca desechó la salida de Zenón al Alavés

Unión tendrá que seguir esperando: Boca desechó la salida de Zenón al Alavés

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe