Unión vuelve a Obras con un objetivo claro y el estreno de Ariel Rearte en el banco

Unión afrontará este martes un nuevo desafío en la Liga Nacional de Básquet ante Obras, con el debut de Ariel Rearte como entrenador.

Unión volverá a escena en la Liga Nacional de Básquet este martes 6 de enero, cuando visite a Obras Basket en el Templo del Rock. El encuentro marcará el debut de Ariel Rearte como entrenador rojiblanco , en un duelo clave para consolidar sensaciones y resultados.

El Tatengue afrontará el juego 16 de la temporada con la intención de dar un paso adelante en condición de visitante. El desafío no será menor: Obras Basket suele hacerse fuerte en su estadio, aunque Unión llega con antecedentes recientes que alimentan la ilusión.

En la presente campaña, el equipo santafesino ya logró cortar rachas adversas como visitante, con triunfos resonantes en escenarios exigentes. Esa experiencia aparece como un respaldo anímico para encarar un nuevo compromiso fuera del Ángel Malvicino.

El debut de Ariel Rearte como DT rojiblanco

El encuentro en Buenos Aires marcará un punto de partida. Ariel Rearte tendrá su estreno oficial como entrenador de Unión, iniciando un ciclo que busca potenciar al plantel desde el trabajo diario, la intensidad defensiva y la competitividad colectiva.

Más allá del resultado, el cuerpo técnico apunta a sentar bases claras de juego, mejorar la regularidad y fortalecer aspectos que le permitan al equipo sostenerse en la pelea dentro de una Liga Nacional cada vez más exigente.

Día, horario y TV del partido

El duelo entre Unión y Obras Basket se disputará este martes 6 de enero, desde las 21.00, en el Estadio Obras Sanitarias, y contará con transmisión en vivo de TyC Sports, lo que le dará alcance nacional a la presentación rojiblanca. Con estreno en el banco, una idea en construcción y la ambición intacta, Unión vuelve a la cancha con la misión de dar un paso firme en la Liga Nacional de Básquet.

Un rival duro y un antecedente reciente

El historial reciente muestra un panorama equilibrado, con partidos cerrados y definiciones ajustadas. En el último cruce en Buenos Aires, Obras logró imponerse, aunque Unión supo competir y mantenerse en juego hasta el final. Ese contexto refuerza la premisa del Tatengue: sostener la intensidad durante los 40 minutos para tener chances reales de llevarse un triunfo valioso en la ruta.