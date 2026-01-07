Unión empezó a mover fichas con mayor determinación en el mercado de pases y uno de los nombres que ganó peso en las últimas horas es el de Lucas Besozzi, delantero de Lanús. El atacante aparece como una opción concreta para reforzar los extremos, aunque la negociación presenta desde el inicio un obstáculo clave.
Unión intenta por Lucas Besozzi y choca con la postura firme de Lanús
Unión avanzó por Lucas Besozzi, una pieza que encaja en la búsqueda ofensiva de Madelón, aunque Lanús ya dejó en claro que solo sale por venta.
Por Ovación
Una negociación condicionada por el contexto económico
En una primera instancia, la dirigencia rojiblanca exploró la posibilidad de un préstamo, una alternativa coherente con el delicado panorama financiero del club. Sin embargo, desde Lanús la respuesta fue tajante: Besozzi solo saldrá vía transferencia definitiva, sin abrir la puerta a cesiones.
El futbolista debía regresar al Granate tras finalizar su préstamo en Central Córdoba, pero el entrenador Mauricio Pellegrino no lo tiene en consideración, situación que habilitó a Unión a iniciar contactos formales. Aun así, la modalidad del pase se convirtió rápidamente en el principal punto de fricción entre las partes.
LEER MÁS: En Unión no es tenido en cuenta y su destino sería San Miguel
Un dato no menor en la operación es que Besozzi es representado por Claudio Paul Caniggia, un nombre de peso en el ambiente y con experiencia en negociaciones complejas. El entorno del jugador sigue de cerca las gestiones y evalúa con atención el proyecto deportivo, sabiendo que el delantero busca minutos, protagonismo y continuidad.
El perfil ofensivo que seduce a Madelón
El interés de Unión no es casual. Lucas Besozzi, nacido el 22 de enero de 2003, reúne condiciones que el cuerpo técnico considera prioritarias: velocidad, desborde, cambio de ritmo y capacidad para romper líneas en el uno contra uno.
Se desempeña naturalmente como puntero izquierdo, aunque también puede jugar por la banda derecha, una virtud táctica que le permite a Leonardo Madelón imaginar variantes ofensivas sin resignar amplitud ni profundidad. En la última temporada con Central Córdoba disputó 24 partidos oficiales, convirtió tres goles y aportó una asistencia, números que reflejan continuidad y margen de crecimiento.
LEER MÁS: Diego Díaz convence a Leonardo Madelón en Unión y gana terreno para quedarse
Mientras las charlas continúan, en Santa Fe analizan alternativas financieras y posibles estructuras creativas que acerquen posiciones sin comprometer el equilibrio institucional. La voluntad del jugador y el contexto deportivo juegan su partido, pero la postura de Lanús marca el ritmo.