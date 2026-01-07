Argentina quedó eliminada de la United Cup en los cuartos de final

Argentina quedó fuera de la United Cup tras caer 2-1 en la serie de cuartos de final ante Suiza, producto del revés en el dobles mixto

La serie de cuartos de final de la United Cup entre Argentina y Suiza terminó con derrota para el conjunto albiceleste, que quedó eliminado tras caer en el dobles mixto. Luego de estar igualada 1-1, la dupla suiza se impuso con claridad por un doble 6-3 y cerró la eliminatoria a su favor en Perth.

La ilusión argentina se había reavivado gracias a una sólida actuación de Sebastián Báez, quien venció en sets corridos a Stan Wawrinka por 7-5 y 6-4. El bonaerense mostró un gran nivel sobre canchas rápidas, sumó su tercera victoria en la semana y emparejó la serie con autoridad, sosteniendo la esperanza de un pase histórico a semifinales.

La jornada, sin embargo, había comenzado cuesta arriba para Argentina. En el primer punto de singles, Belinda Bencic fue contundente ante Solana Sierra, a quien derrotó por 6-2 y 6-2. La suiza mantuvo su rendimiento perfecto en el torneo y le dio la ventaja inicial a su equipo.

Con la serie 1-1, la definición quedó en manos del dobles mixto, donde Guido Andreozzi y Lourdes Carlé no pudieron sostener la paridad. La pareja argentina cayó por 6-3 y 6-3 ante Belinda Bencic y Jakub Paul, resultado que le dio a Suiza el punto decisivo y el pase a las semifinales.

Más allá de la eliminación, la actuación argentina en Perth fue positiva. El equipo había logrado un hecho histórico al clasificar a cuartos de final como mejor segundo de su sede, con un balance de 4-2 en partidos. La victoria de Báez y el rendimiento colectivo dejan señales alentadoras de cara al futuro, en una United Cup 2026 que marcó un nuevo paso adelante para el tenis argentino.