Rearte inició su era en Unión con la mira en Obras y Gimnasia (CR)

El entrenador Ariel Rearte se puso al frente del plantel de Unión, de cara a la segunda parte de la temporada de la Liga Nacional de básquetbol.

Unión comenzó oficialmente una nueva etapa en la tarde del viernes, cuando el plantel retomó los entrenamientos bajo la conducción de Ariel Rearte. El entrenador chaqueño tuvo su primer contacto formal con el grupo en el estadio Ángel P. Malvicino, dando inicio al trabajo de cara a los compromisos inmediatos que tendrá el Tatengue.

Antes del arranque de la práctica, el directivo Hugo Fessia le dio la bienvenida a Rearte en nombre del club. Luego, el flamante entrenador dirigió unas palabras al plantel y marcó el comienzo del 2026 para el conjunto rojiblanco, que ya se enfoca en la continuidad de la competencia.

Ariel Rearte, con una misma estructura de trabajo

En cuanto al cuerpo técnico, no habrá modificaciones en la estructura de trabajo. Martín Castellazzi continuará desempeñándose como asistente principal, acompañado por el resto del equipo que venía trabajando en la institución, lo que garantiza continuidad en la metodología y el día a día.

La planificación contempla un fin de semana intenso: este sábado el plantel trabajará en doble turno, mientras que el domingo la actividad continuará por la mañana, con el objetivo de llegar en ritmo a una semana exigente.

LEER MÁS: Sarmiento negocia con Unión por el paraguayo Junior Marabel

En el horizonte inmediato aparecen compromisos importantes. Unión jugará el martes como visitante ante Obras, y luego volverá a presentarse en condición de local el viernes, cuando reciba en el Malvicino a Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Con Rearte ya en funciones, Unión inicia un nuevo capítulo, con trabajo, continuidad y objetivos claros en el camino que se viene.