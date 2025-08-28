Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión quiere dar el golpe ante River por la Copa Argentina

Unión chocará ante River, desde las 21.15, en el Malvinas Argentinas de Mendoza, en busca de acceder a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Ovación

Por Ovación

28 de agosto 2025 · 07:28hs
Unión quiere dar el golpe ante River por la Copa Argentina

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión se juega una parada histórica este jueves, cuando enfrente a River en los octavos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará desde las 21.15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y contará con televisación de TyC Sports.

Cómo llegan Unión y River

El Tatengue, conducido por Leonardo Madelón, buscará dar un nuevo golpe en el torneo más federal del país, tras dejar en el camino a Colegiales (3-1) y eliminar a Rosario Central en los penales, en una muestra de carácter que lo impulsó hasta esta instancia.

LEER MÁS: Anotá: así será el ingreso de la gente de Unión en Mendoza para el cruce de Copa Argentina

River llega como gran candidato, pero también con ciertas dudas. El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa semanas intensas: logró una sufrida clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores —donde enfrentará a Palmeiras— y viene de dejar escapar dos puntos sobre la hora ante Lanús por el Torneo Clausura.

Para este compromiso, el Millonario apelará a toda su jerarquía, con el regreso de los titulares y la posibilidad de estrenar un tridente ofensivo de lujo: Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. En tanto, Unión apostará a su solidez colectiva y a la experiencia de hombres como Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Cristian Tarragona para dar batalla.

LEER MÁS: Madelón tiene todo definido en Unión para buscar la clasificación ante River

Con el incentivo de seguir en carrera y la motivación de enfrentar a uno de los gigantes del fútbol argentino, el equipo santafesino sueña con escribir otra página gloriosa en Mendoza. En cuartos de final espera Racing.

Probables formaciones

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Andrés Gariano.

Hora de inicio: 21.15.

Televisa: TyC Sports.

Unión River Copa Argentina
Noticias relacionadas
la oferta de qatar, la ultima chance de union para la salida de domina

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

mauricio martinez: para nosotros es una final y estamos preparados

Mauricio Martínez: "Para nosotros es una final y estamos preparados"

los antecedentes de union y river con andres gariano como arbitro

Los antecedentes de Unión y River con Andrés Gariano como árbitro

los convocados de union para buscar romper el molde ante river en la copa argentina

Los convocados de Unión para buscar romper el molde ante River en la Copa Argentina

Lo último

El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Último Momento
El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Varios púgiles santafesinos fueron protagonista en un festival en Reconquista

Varios púgiles santafesinos fueron protagonista en un festival en Reconquista

Cronograma del Gran Premio de Países Bajos con Franco Colapinto

Cronograma del Gran Premio de Países Bajos con Franco Colapinto

Ovación
En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

Mauricio Martínez: Para nosotros es una final y estamos preparados

Mauricio Martínez: "Para nosotros es una final y estamos preparados"

Varios púgiles santafesinos fueron protagonista en un festival en Reconquista

Varios púgiles santafesinos fueron protagonista en un festival en Reconquista

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná