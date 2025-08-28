Unión quiere dar el golpe ante River por la Copa Argentina

Unión chocará ante River, desde las 21.15, en el Malvinas Argentinas de Mendoza, en busca de acceder a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Unión se juega una parada histórica este jueves, cuando enfrente a River en los octavos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará desde las 21.15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y contará con televisación de TyC Sports.

El Tatengue, conducido por Leonardo Madelón, buscará dar un nuevo golpe en el torneo más federal del país, tras dejar en el camino a Colegiales (3-1) y eliminar a Rosario Central en los penales, en una muestra de carácter que lo impulsó hasta esta instancia.

LEER MÁS: Anotá: así será el ingreso de la gente de Unión en Mendoza para el cruce de Copa Argentina

River llega como gran candidato, pero también con ciertas dudas. El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa semanas intensas: logró una sufrida clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores —donde enfrentará a Palmeiras— y viene de dejar escapar dos puntos sobre la hora ante Lanús por el Torneo Clausura.

Para este compromiso, el Millonario apelará a toda su jerarquía, con el regreso de los titulares y la posibilidad de estrenar un tridente ofensivo de lujo: Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. En tanto, Unión apostará a su solidez colectiva y a la experiencia de hombres como Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Cristian Tarragona para dar batalla.

LEER MÁS: Madelón tiene todo definido en Unión para buscar la clasificación ante River

Con el incentivo de seguir en carrera y la motivación de enfrentar a uno de los gigantes del fútbol argentino, el equipo santafesino sueña con escribir otra página gloriosa en Mendoza. En cuartos de final espera Racing.

Probables formaciones

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Andrés Gariano.

Hora de inicio: 21.15.

Televisa: TyC Sports.