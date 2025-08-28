Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los antecedentes de Unión y River con Andrés Gariano como árbitro

Unión y River se enfrentarán este jueves desde las 21.15 en Mendoza, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Dirigirá Andrés Gariano.

28 de agosto 2025 · 07:50hs
La organización de la Copa Argentina confirmó la terna arbitral para el duelo de octavos de final entre Unión y River. El juez principal será Andrés Gariano, quien estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes, mientras que Matías Billone cumplirá la función de cuarto árbitro.

Unión, con Gariano como árbitro

El Tatengue ya conoce de cerca a Gariano, ya que lo dirigió en siete ocasiones. El saldo no es el más alentador: apenas dos victorias y cinco derrotas, con 14 futbolistas amonestados y una expulsión.

La primera vez que estuvo al frente de un partido de Unión fue el 9 de septiembre de 2022, en el estadio 15 de Abril, cuando el equipo santafesino derrotó a Sarmiento 1-0 con gol de Juan Ignacio Nardoni.

La última vez, en cambio, dejó un mal recuerdo: fue el pasado 11 de marzo, también en Mendoza, donde el Tatengue cayó 2-0 ante Independiente Rivadavia con doblete de Luis Sequeira.

River, con Gariano como juez

Del lado de River, Gariano acumula apenas dos antecedentes: un empate y una victoria. Lo dirigió por primera vez el 5 de diciembre de 2024, en el Monumental, en un 1-1 frente a Estudiantes de La Plata (Maximiliano Meza abrió la cuenta para el Millonario e Iker Muniain lo igualó de penal).

Más tarde, volvió a estar presente el 23 de febrero de este año, cuando los dirigidos por Marcelo Gallardo vencieron 2-0 a San Martín de San Juan con tantos de Miguel Borja y Franco Mastantuono.

En un cruce de alto voltaje, donde Unión intentará dar el golpe ante uno de los grandes del país, Gariano será el encargado de impartir justicia en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con la expectativa de que su labor pase desapercibida y el protagonismo quede en los futbolistas.

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

Mauricio Martínez: "Para nosotros es una final y estamos preparados"

Unión quiere dar el golpe en Mendoza ante River por la Copa Argentina

Violencia en barrio Guadalupe Oeste: un menor detenido, tres policías heridos y patrulleros destrozados

Del Sel, vice de Unión: "Tenemos un club sólido y en expansión"

El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

Violencia en barrio Guadalupe Oeste: un menor detenido, tres policías heridos y patrulleros destrozados

Del Sel, vice de Unión: "Tenemos un club sólido y en expansión"

El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Del Sel, vice de Unión: "Tenemos un club sólido y en expansión"

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

Mauricio Martínez: "Para nosotros es una final y estamos preparados"

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná