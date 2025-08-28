Los antecedentes de Unión y River con Andrés Gariano como árbitro

Unión y River se enfrentarán este jueves desde las 21.15 en Mendoza, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Dirigirá Andrés Gariano.

La organización de la Copa Argentina confirmó la terna arbitral para el duelo de octavos de final entre Unión y River. El juez principal será Andrés Gariano, quien estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes, mientras que Matías Billone cumplirá la función de cuarto árbitro.

El Tatengue ya conoce de cerca a Gariano, ya que lo dirigió en siete ocasiones. El saldo no es el más alentador: apenas dos victorias y cinco derrotas , con 14 futbolistas amonestados y una expulsión.

La primera vez que estuvo al frente de un partido de Unión fue el 9 de septiembre de 2022, en el estadio 15 de Abril, cuando el equipo santafesino derrotó a Sarmiento 1-0 con gol de Juan Ignacio Nardoni.

La última vez, en cambio, dejó un mal recuerdo: fue el pasado 11 de marzo, también en Mendoza, donde el Tatengue cayó 2-0 ante Independiente Rivadavia con doblete de Luis Sequeira.

River, con Gariano como juez

Del lado de River, Gariano acumula apenas dos antecedentes: un empate y una victoria. Lo dirigió por primera vez el 5 de diciembre de 2024, en el Monumental, en un 1-1 frente a Estudiantes de La Plata (Maximiliano Meza abrió la cuenta para el Millonario e Iker Muniain lo igualó de penal).

Más tarde, volvió a estar presente el 23 de febrero de este año, cuando los dirigidos por Marcelo Gallardo vencieron 2-0 a San Martín de San Juan con tantos de Miguel Borja y Franco Mastantuono.

En un cruce de alto voltaje, donde Unión intentará dar el golpe ante uno de los grandes del país, Gariano será el encargado de impartir justicia en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con la expectativa de que su labor pase desapercibida y el protagonismo quede en los futbolistas.