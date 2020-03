Este miércoles por la noche Leonardo Madelón comenzó a madurar una determinación que recorrió su cabeza después del partido ante Vélez en Santa Fe. Si bien es cierto que comandó los entrenamientos, sentía un gran desgaste y por eso le comunicó a la dirigencia que dejaría su cargo como técnico de Unión. Pero recién este jueves se conoció la información y, tras algunas reuniones en el predio Casasol, donde intentó ser persuadido por el plantel, se mostró firme en sus convicciones y se aleja del club.



Fue así que al mediodía llamó a una conferencia de prensa, donde no permitió preguntas y solo se enfocó en una exposición, donde contó los motivos que lo llevaron a terminar con este tercer ciclo. "Quería darles la noticia que dejaremos la conducción del equipo. Es complicado explicarlo, porque estamos en un momento bueno y dejarlo en una instancia como está en la sudamericana en modo internacional, es difícil. Voy a ser conciso. Nosotros hicimos muchas cosas lindas en Unión y quedan recuerdos hermosos. Fueron seis años con un intervalo en Belgrano y logramos cosas lindas que quedarán en las retinas de la gente".

Con un semblante de tristeza y congoja, Leonardo Madelón fue más allá y dejó en claro que tuvieron mucho que ver las ventas inesperadas antes de la reanudación de la competencia: "No pude terminar de asimilar cuando se nos desarmó el equipo. Acomodamos la formación como pudimos. Pasamos a un club importante (Atlético Mineiro) en la Sudamericana y aún no tomamos la dimensión, porque es un club grande. Después esa noche ante Argentinos, los jugadores nos pidieron que nos quedáramos. La verdad es que fue infernal lo que hicieron en ese partido metiendo y corriendo y le ganamos al puntero. Después hicimos un gran partido ante River y Mineiro. Pero la realidad es que todo se desmembró a partir de enero cuando se van entre (Juan Ignacio) Cavallaro, (Nelson) Acevedo, (Damián) Martínez y el negro Yeimar (Gómez Andrade), piezas de una base importante. Entonces del grupo solo quedó (Jonathan) Bottinelli, que es un padre del grupo. Ayuda permanentemente en todos lados".

Leonardo Madelón.jpeg Leonardo Madelón dejó de ser el técnico de Unión. Foto: Unión en tu Dial.

Luego, expuso que lo sucedido en Copa Argentina y el final de la Superliga fue un detonante: "Vino una etapa antes de jugar los partidos del 20 y 27 de mayo, y había 11 fechas antes. Noté que mi rendimiento bajaba. El amor tan grande por esta institución hizo que por ahí se sientan las balas. Perder en la copa argentina duele, perder contra Vélez duele. Todos los equipos en este proceso se lamentaban de lo bravo que era ir a Santa Fe. Pero rearmar no es fácil, de tener que hacer otra vez corrimientos y muchas veces no te entienden (los jugadores) y eso genera fastidio".

"Acá no hay culpables, porque es mi decisión y no estoy enojado con nadie. Es un buen momento para salir para que otra persona cambie el aura. Capaz antes eramos más prácticos con poco y ahora tenemos un plantel que no podía terminar de conocer. Sentí el impacto de rearmar otra vez el equipo y no me sentí preparado para seguir esta otra parte. Así que prefiero que otra persona se haga cargo. Necesito descansar", reconoció Leonardo Madelón.

"Ganamos partidos importantes y clasificamos a dos Sudamericana llevando a 3.000 personas a Ecuador y Brasil. Nos quedamos con un gran capital de jugadores buenos. Quedan en el club chicos con un futuro importante. La Superliga ahora está nutrida con jugadores de Unión. Para mí eso es un orgullo, porque si bien la gente no los tiene en su casa los disfruta viendo en otro lado. Unión se hizo un club vendedor y se incorporó al mercado interno. Ojalá pueda empezar a vender al exterior", acotó el Francés.

Luego, Leonardo Madelón admitió que intentaron convencerlo: "Quise salir por cuenta mía. Quisieron convencernos, pero no. Necesito descansar, no sé cuanto. Puede ser un día, un mes, un año o para siempre. Necesito descomprimir para que venga alguien".

En el final, le dejó un mensaje al hincha: "Le quiero agradecer a todo Unión. No tengo color político ni nada y les dejo un abrazo grande a los hinchas, jugadores, personal, cancheros y gente del club. Son seis años y tres meses, con un bache en el medio. Orgulloso de ver un equipo competitivo que hizo levantar a la gente. Jamás nos insultaron y nos pidieron huevo. Dimos todo y ese es el orgullo máximo que tenemos. Agradecido en todo sentido. Creo que no conviene preguntar nada. El tiempo dirá si las puertas están abiertas, pero nosotros decimos que dejamos un portón abierto. Gracias Unión".