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El esfuerzo económico que hace Unión para ir por el sueño en Mendoza

Unión viajará en chárter para enfrentar a Independiente Rivadavia en un cruce único de playoffs. ¿Si gana va directo a Córdoba?

Ovación

Por Ovación

6 de mayo 2026 · 15:31hs
El esfuerzo económico que hace Unión para ir por el sueño en Mendoza

Prensa Unión

En instancias donde no hay margen de error, cada decisión pesa y en Unión lo sabe. Para competir al máximo, también hay que hacer un esfuerzo. Por eso, tal como informó UNO Santa Fe, el plantel viajará el viernes a Mendoza en un chárter para enfrentar a Independiente Rivadavia por el primer playoffs del Apertura.

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El partido se jugará el sábado, desde las 21.30, en el estadio Bautista Gargantini, bajo un formato que no deja lugar a especulaciones: será a todo o nada. Unión deberá imponerse en los 90 minutos, en un eventual tiempo suplementario o, si es necesario, en la definición por penales.

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Una inversión para competir mejor

Para llegar en las mejores condiciones, la dirigencia decidió alquilar un avión privado. Según reveló el periodista Julio Canteros en LT10, el costo del chárter asciende a 35.000 dólares. Una cifra significativa que refleja la importancia que se le da a este compromiso y la intención de optimizar tiempos, descanso y recuperación.

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El objetivo es claro: reducir el desgaste del viaje y permitir que el plantel llegue enfocado exclusivamente en lo futbolístico, en un escenario exigente y con mucho en juego.

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Plan a dos escalas para Unión

Pero el operativo no se termina en Mendoza. En caso de avanzar de fase, Unión ya proyecta el siguiente paso: viajar directamente a Córdoba para afrontar el partido del martes ante el ganador del cruce entre Talleres y Belgrano.

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La idea sería no regresar a Santa Fe, una decisión que también apunta a maximizar el descanso y el tiempo de trabajo en medio de una agenda apretada. En momentos decisivos, los clubes suelen mostrar hasta dónde están dispuestos a llegar. Unión ya dio una señal clara: en la búsqueda del objetivo, el esfuerzo no es solo dentro del campo de juego. También se juega —y fuerte— en la logística.

Unión Independiente Rivadavia chárter
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